"Ваш вантаж 200 чекає": Укрзалізниця третій місяць зберігає сотні тіл окупантів (відео)

УЗ закликала російську владу забрати трупи російських військовослужбовців, які вже довгий період зберігають у спеціальних вагонах-рефрижераторах на території України.

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Укрзалізниця вже третій місяць поспіль зберігає сотні тіл російських військовослужбовців у спеціальних вагонах-рефрижераторах відповідно до норм гуманітарного права. Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

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Керівництво УЗ закликало Росію вивезти останки своїх солдатів і передати їх для похорону сім'ям загиблих.

"Звертаємось до росіян: ми знаємо, що ви це читаєте. Ваш вантаж 200 чекає", — написали в компанії.

Як розповідають в УЗ, перед боями в Україні в російських солдатів забрали документи, тому встановити їхню особу неможливо. Водночас в Укрзалізниці наголошують, що готові повернути трупи російській стороні.

"Але якби вони їм були потрібні, то, напевно, вони б їх уже забрали, і ми б не зберігали їх тут уже третій місяць", — наголосили в УЗ.

Раніше Сергій Лещенко, радник керівника Офісу Президента, розповів, що сумарно у вагонах-рефрижераторах Укрзалізниці зберігають близько 250 мішків з останками російських солдатів.

Станом на 14 травня вагони-рефрижератори з вантажем 200 стояли на таких залізничних станціях:

Харків Лиски — 41 мішок

Запоріжжя-1 — 28 мішків

Дніпро-Головний — 48 мішків

Київ-Волинський — 129 мішків

"З моменту початку війни російська влада не виявляє поваги до власної армії. Вони не хочуть забирати свої трупи додому", — зокрема, написав Лещенко.

Нагадаємо, ЗС РФ вивозять з передового "вантажу 200" вночі, щоб приховати свої втрати. Доставка загиблих росіян, за словами окупантів, затягується на кілька днів, через що родичам приходять напіврозкладені тіла.

Після повномасштабного російського вторгнення МВС України запустило сайт з пошуку полонених та загиблих в Україні росіян.