"Ваш груз 200 ждет": Укрзализныця третий месяц хранит сотни тел оккупантов (видео)

УЗ призвала российские власти забрать трупы российских военнослужащих, которые уже долгий период хранятся в специальных вагонах-рефрижераторах на территории Украины.

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Укрзализныця уже третий месяц подряд сохраняет сотни тел российских военнослужащих в специальных вагонах-рефрижераторах в соответствии с нормами гуманитарного права. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

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Руководство УЗ призвало Россию вывезти останки своих солдат и передать их для похорон семьям погибшим.

"Обращаемся к россиянам: мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет", — написали в компании.

Как рассказывают в УЗ, перед боями в Украине у российских солдат забрали документы, поэтому установить их личность невозможно. При этом в Укрзализныце подчеркивают, что готовы вернуть трупы российской стороне.

"Но если бы они им были нужны, то, наверное, они бы их уже забрали, и мы бы не хранили их тут уже третий месяц", — подчеркнули в УЗ.

Ранее Сергей Лещенко, советник руководителя Офиса Президента, рассказал, что суммарно в вагонах-рефрижераторах Укрзализныци хранятся около 250 мешков с останками российских солдат.

По состоянию на 14 мая вагоны-рефрижераторы с "грузом 200" стояли на следующих железнодорожных станциях:

Харьков Лиски — 41 мешок

Запорожье-1 — 28 мешков

Днепр-Главный — 48 мешков

Киев-Волынский — 129 мешков

"С момента начала войны российские власти не проявляют уважения к собственной армии. Они не хотят забирать свои трупы домой", — в частности, написал Лещенко.

Напомним, ВС РФ вывозят с передовой "грузы 200" ночью, чтобы скрыть свои потери. Доставка погибших россиян, по словам оккупантов, затягивается на несколько дней, из-за чего родственникам приходят полуразлагающиеся тела.

После полномасштабного российского вторжения МВД Украины запустило сайт по поиску пленных и погибших в Украине россиян.