ВС РФ вывозят с передовой "грузы 200" ночью, чтобы скрыть свои потери, — СБУ (аудио)

Доставка погибших россиян, по словам оккупантов, затягивается на несколько дней, из-за чего родственникам приходят полуразлагающиеся тела.

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ВС РФ в темное время суток тайно вывозят трупы своих солдат, чтобы скрыть реальные потери личного состава. Об этом свидетельствует разговор российских оккупантов, который был перехвачен Службой безопасности Украины.

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По данным правоохранителей, российские войска вывозят с передовой трупы своих солдат небольшими партиями и исключительно ночью.

Более того, как утверждают в СБУ, такой вид доставки "груза 200" приводит к тому, что родственникам оккупантов приходится дополнительно идентифицировать своих близких, поскольку к ним приходят уже полуразлагающиеся тела.

Так, оперативникам Службы безопасности Украины удалось перехватить телефонный разговор военнослужащих ВС РФ, который был записан на территории Запорожской области. Один из оккупантов поинтересовался, его ли коллега по службе отправлял убитого солдата "Макеевича", на что собеседник ответил: "Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня".

Военнослужащий заявил, что супруга погибшего оккупанта начинает переживать, поскольку "груз 200" из Украины в Россию доставляется в течение шести суток.

"Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох**вал. И ночью", — продолжил один из оккупантов в ходе телефонного разговора.

Благодаря перехваченному звонку оперативники СБУ также установили, что в одной из рот ВС РФ, которая участвует в боевых действиях, из 100 человек в живых остались чуть больше 20 солдат. Оккупант признался своему коллеге по службе, что в подразделении были и такие военнослужащие, которые отказались воевать и подали рапорт на увольнение.

[ + – ] ВС РФ вывозят тела погибших россиян ночью, чтобы скрыть потери

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что российские войска продолжают наступление на Донбассе и несут большие потери. По данным военного командования, ВС РФ пытаются установить полный контроль над Рубежным и Попасной, однако подразделения ВСУ сдерживают атаки оккупантов.

Также разведка Великобритании информировала, что в Украине уничтожено более 25% российских БТГ, которые участвовали в наземных операциях.