ЗС РФ вивозять із передової "вантажі 200" уночі, щоб приховати свої втрати, — СБУ (аудіо)

Доставка загиблих росіян, за словами окупантів, затягується на кілька днів, через що родичам приходять напіврозкладені тіла.

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ЗС РФ у темний час доби таємно вивозять трупи своїх солдатів, щоб приховати реальні втрати особового складу. Про це свідчить розмова російських окупантів, яку перехопила Служба безпеки України.

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За даними правоохоронців, російські війська вивозять із передової трупи своїх солдатів невеликими партіями й лище вночі.

Щобільше, як стверджують у СБУ, такий вид доставки "вантажу 200" призводить до того, що родичам окупантів доводиться додатково ідентифікувати своїх близьких, оскільки до них приходять вже напіврозкладені тіла.

Так, оперативникам Служби безпеки України вдалося перехопити телефонну розмову військовослужбовців ЗС РФ, записану на території Запорізької області. Один з окупантів поцікавився, чи його колега по службі відправляв убитого солдата "Макійовича", на що співрозмовник відповів: "Його сьогодні привезли, за попередніми даними. Ось маю впізнати його сьогодні".

Військовослужбовець заявив, що дружина загиблого окупанта починає переживати, оскільки "вантаж 200" з України до Росії доставляють протягом шести діб.

"Їх маленькими пачками везуть, щоб народ не ох**вал. І вночі", — продовжив один з окупантів під час телефонної розмови.

Завдяки перехопленому дзвінку оперативники СБУ також встановили, що в одній із рот ЗС РФ, яка бере участь у бойових діях, зі 100 людей живими залишилися трохи більш як 20 солдатів. Окупант зізнався своєму колезі по службі, що в підрозділі були й такі військовослужбовці, які відмовилися воювати та подали рапорт на звільнення.

[ + – ] ЗС РФ вивозять тіла загиблих росіян уночі, щоб приховати втрати

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська продовжують наступ на Донбасі й зазнають великих втрат. За даними військового командування, ЗС РФ намагаються встановити повний контроль над Рубіжним та Попасною, проте підрозділи ЗСУ стримують атаки окупантів.

Також розвідка Великобританії інформувала, що в Україні знищено понад 25% російських БТГ, які брали участь у наземних операціях.