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Военный Фокус Российско-украинская война

Груз 200: МВД Украины запустило сайт по поиску пленных и погибших в Украине россиян

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Скриншот с сайта РФ 200 Ищу своих

МВД Украины запустило сайт, где родственники погибших или пленных россиян могут найти своих родных.

На сайте "РФ 200 Ищу своих" Министерство внутренних дел публикует фото, видео и документы пленных и убитых российских солдат в Украине.

"Если ваши родственники или знакомые находятся в Украине и участвуют в войне против нашего народа, здесь вы сможете получить информацию об их судьбе", — отмечается на странице сайта.

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Документы погибших найдены на месте
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Видеоролики с доступной информацией о пленных

На сайте опубликовано восемь видео с информацией о пленных и 22 фото документов погибших российских военных. На фотографиях видно, что это жители Челябинской области, Алтайского края, города Новосибирска и других регионов РФ.

В телеграмм-канале ресурса публикуется гораздо больше фотографий и видео, однако не на всех указаны имена россиян. К моменту написания новости на канале было более 150 тыс. подписчиков.

Информация о пленных и убитых российских военных на сайте и канале обновляется постоянно.

Напомним, что 24 февраля Россия начала полномасштабную военную операцию против Украины. Артиллерийские взрывы были слышны в ряде украинских городов: Киеве, Харькове, Мариуполе, Днепре.

В тот же день украинские военные захватили в плен первых российских военных. Ими оказались бойцы Ямпольского мотострелкового полка.

Также мы сообщали, что под Черниговом сдался в плен взвод российских разведчиков. По словам старшины пленного взвода, они "не думали, что едут убивать".