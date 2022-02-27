Груз 200: МВД Украины запустило сайт по поиску пленных и погибших в Украине россиян

МВД Украины запустило сайт, где родственники погибших или пленных россиян могут найти своих родных.

На сайте "РФ 200 Ищу своих" Министерство внутренних дел публикует фото, видео и документы пленных и убитых российских солдат в Украине.

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"Если ваши родственники или знакомые находятся в Украине и участвуют в войне против нашего народа, здесь вы сможете получить информацию об их судьбе", — отмечается на странице сайта.

[ + – ] Документы погибших найдены на месте

[ + – ] Видеоролики с доступной информацией о пленных

На сайте опубликовано восемь видео с информацией о пленных и 22 фото документов погибших российских военных. На фотографиях видно, что это жители Челябинской области, Алтайского края, города Новосибирска и других регионов РФ.

В телеграмм-канале ресурса публикуется гораздо больше фотографий и видео, однако не на всех указаны имена россиян. К моменту написания новости на канале было более 150 тыс. подписчиков.

Информация о пленных и убитых российских военных на сайте и канале обновляется постоянно.

Напомним, что 24 февраля Россия начала полномасштабную военную операцию против Украины. Артиллерийские взрывы были слышны в ряде украинских городов: Киеве, Харькове, Мариуполе, Днепре.

В тот же день украинские военные захватили в плен первых российских военных. Ими оказались бойцы Ямпольского мотострелкового полка.

Также мы сообщали, что под Черниговом сдался в плен взвод российских разведчиков. По словам старшины пленного взвода, они "не думали, что едут убивать".