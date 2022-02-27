Вантаж 200: МВС України запустило сайт з пошуку полонених та загиблих в Україні росіян

МВС України запустило сайт, де родичі загиблих або полонених росіян можуть знайти своїх рідних.

На сайті "РФ 200 Шукаю своїх" Міністерство внутрішніх справ публікує фото, відео та документи полонених і вбитих російських солдат в Україні.

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"Якщо ваші родичі чи знайомі знаходяться в Україні та беруть участь у війні проти нашого народу — тут ви зможете отримати інформацію про їхню долю", — зазначається на сторінці сайту.

[ + – ] Документи загиблих, знайдені на місці

[ + – ] Відеоролики з доступною інформацією про полонених

На сайті опубліковано вісім відео з інформацією про полонених, та 22 фото документів загиблих російських військових. На фотографіях видно, що це жителі Челябінської області, Алтайського краю, міста Новосибірська та інших регіонів РФ.

У телеграм-каналі ресурсу публікується набагато більше фото та відео, проте не на всіх вказані імена росіян. На момент написання новини на каналі було більше 150 тис. підписників.

Інформація про полонених та вбитих російських військових на сайті та каналі оновлюється постійно.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала повномасштабну військову операцію проти України. Артилерійські вибухи було чутно у низці українських міст: Києві, Харкові, Маріуполі, Дніпрі.

Того ж дня українські військові захопили в полон перших російських військових. Ними виявилися бійці Ямпільського мотострілецького полку.

Також ми повідомляли, що під Черніговом здався в полон взвод російських розвідників. За словами старшини полоненого взводу, вони "не думали, що їдуть вбивати".