На Харьковщине обнаружили тело российского подполковника Герасимова (фото)

Убитых российских солдат собрали и похоронили местные жители. Всего обнаружено шесть трупов.

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О том, что Россия не особенно беспокоится о доставке своих погибших солдат для захоронения их на родине, говорилось уже много раз. Очередное подтверждение опубликовал руководитель Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook.

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Болвинов показал кадры захоронений российских солдат в Золочевском районе, о которых правоохранителям сообщили местные жители. Они были без каких-либо табличек, и единственное, что выдавало могилы – безымянные кресты.

Фото: Нацполиция

"Нам пришлось разрыть эти могилы – для установления личностей и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы забирать убитых. Всего было найдено 6 трупов, в форменной одежде ВС РФ, один из них – подполковник Герасимов В.С. Когда мы допросили местных жителей, мы узнали, что это захоронили местные, потому что это православные. Наш народ – непобедим", – написал он.

Отметим, что обнаруженный Герасимов В.С. – практически полный тезка начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, отчество которого Васильевич.

Ранее о трупах российских солдат, которые уже третий месяц подряд находятся в специальных вагонах-рефрижераторах на территории нашей страны, сообщала и Укрзализныця. Руководство УЗ уже неоднократно призывало Россию вывезти останки своих бойцов и передать их для похорон семьям погибшим.

Установить личности около 250 погибших довольно сложно, поскольку перед боевыми действиями у солдат их командиры забрали документы.

Напомним, ВС РФ вывозят с передовой "грузы 200" ночью, чтобы скрыть свои потери. Доставка погибших россиян, по словам оккупантов, затягивается на несколько дней, из-за чего родственникам приходят полуразлагающиеся тела.

Начиная с 24 февраля, в Украине погибло почти 29 тысяч российских захватчиков.