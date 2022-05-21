Работают всеми видами оружия: ВС РФ пытаются выйти на админграницы Луганской области

Российские войска планируют восстановить наступление на Славянском и Лиманском направлениях.

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Российские войска обстреливают позиции ВСУ на востоке Украины. Самые горячие точки на Донецком направлении и в Луганской области. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 21 мая.

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ВС РФ обстреляли из артиллерии и авиации населенные пункты Черноглазовка, Прудянка, Дементеевка и Терновая, чтобы не дать украинским войскам выйти на границу с РФ в Харьковской области.

Ситуация на Донбассе

Войска РФ ведут подготовку своих сил для восстановления наступления на Славянском направлении. В течение дня вражеские войска обстреливали Великую Камышеваху и Долгенькое в Харьковской области.

Также ВС РФ ведут подготовку к наступлению в Лиманском направлении.

В Луганской области российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских сил, чтобы выйти на административные границы области. Для этого оккупанты обстреливают позиции ВСУ из всех видов оружия, в том числе авиации. Также были нанесены удары по Врубовке и Бахмуту.

Помимо этого ВС РФ обстреляли Липовое, Василевку, Марьинку и Новомихайловку в Донецкой области, однако успеха они не имели.

Запорожское направление

Вражеские войска на Запорожском направлении активных наступательных действий не проводили. Однако велись обстрелы по таким населенным пунктам:

Ольговское Затишье Гуляй-Поле Орехово Новоданиловка Камянское

РФ продолжает скрытую мобилизацию

Командование оккупантов продолжает мероприятия по скрытой мобилизации, чтобы возместить потери среди личного состава. Для этого привлекают в ВС РФ лиц на временно оккупированных территориях Украины.

Для усиления группировок враг формирует резервы из состава 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа и активно использует транспортную авиацию для переброски живой силы и материально-технических средств в приграничные с Украиной районы.

Также оккупанты "национализируют" компании-представители телекоммуникационных услуг.

Напомним, российские войска уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском. Этот мост разрушают уже во второй раз. Первый раз ВС РФ разбили его в 2014 году.

Также сообщалось, что в Харьковской области обнаружили тело российского подполковника Герасимова. Его и еще несколько тел закопали местные жители.