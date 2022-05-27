Глава Донецької ОВА спростував інформацію про повне захоплення росіянами Лимана
За словами Павла Кириленка, підрозділи ЗСУ провели перегрупування сил, щоб зайняти нові укріплені позиції.
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Населений пункт Лиман Донецької області здебільшого не контролюється українськими військовослужбовцями, проте підрозділи Збройних сил України залишаються на Лиманському напрямку для стримування окупантів та можливого проведення контрнаступу. Про це у коментарі "Громадському" заявив голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, ЗС РФ нині контролює більшу частину Лимана.
На цьому напрямі фронту, як і в ситуації зі Світлодарськом, підрозділи ЗСУ провели перегрупування сил, щоб зайняти нові укріплені позиції. Кириленко запевнив, що українські військовослужбовці залишаються в районі Лимана для стримування ЗС РФ та проведення можливої контратаки з метою вибити загарбників із території громади.
Як зазначив голова Донецької ОВА, вздовж усієї лінії фронту продовжуються обстріли, а російські війська завдають ракетних та авіаударів навіть по тих містах, які відносно віддалені від зони бойових дій — Покровськ, Краматорськ і Бахмут.
За словами Кириленка, на сьогодні основними цілями ЗС РФ є:
- вихід на адміністративні кордони Луганської області;
- захоплення Бахмута, Слов'янська та Краматорська;
- перекидання свого угруповання через Лиман для наступу на Донецькому напрямку, який здійснюватиметься завдяки контролю над трасою Бахмут — Сєвєродонецьк.
Нагадаємо, вранці 26 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська штурмують Лиман і частково контролюють прифронтове місто. За даними командування, ЗС РФ намагаються повністю захопити населений пункт для подальшого наступу на Слов'янськ.
Також 26 травня в Офісі президента повідомили, що Україна втратила контроль над Лиманом. Радник голови ОП Олексій Арестович визнав, що українські військовослужбовці вийшли із прифронтового міста.