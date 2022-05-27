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Глава Донецької ОВА спростував інформацію про повне захоплення росіянами Лимана

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Лиман окупація обстріли вторгнення ЗС РФ Донецька область війна
Більша частина Лимана контролюється ЗС РФ

За словами Павла Кириленка, підрозділи ЗСУ провели перегрупування сил, щоб зайняти нові укріплені позиції.

Населений пункт Лиман Донецької області здебільшого не контролюється українськими військовослужбовцями, проте підрозділи Збройних сил України залишаються на Лиманському напрямку для стримування окупантів та можливого проведення контрнаступу. Про це у коментарі "Громадському" заявив голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, ЗС РФ нині контролює більшу частину Лимана.

На цьому напрямі фронту, як і в ситуації зі Світлодарськом, підрозділи ЗСУ провели перегрупування сил, щоб зайняти нові укріплені позиції. Кириленко запевнив, що українські військовослужбовці залишаються в районі Лимана для стримування ЗС РФ та проведення можливої контратаки з метою вибити загарбників із території громади.

Як зазначив голова Донецької ОВА, вздовж усієї лінії фронту продовжуються обстріли, а російські війська завдають ракетних та авіаударів навіть по тих містах, які відносно віддалені від зони бойових дій — Покровськ, Краматорськ і Бахмут.

За словами Кириленка, на сьогодні основними цілями ЗС РФ є:

  • вихід на адміністративні кордони Луганської області;
  • захоплення Бахмута, Слов'янська та Краматорська;
  • перекидання свого угруповання через Лиман для наступу на Донецькому напрямку, який здійснюватиметься завдяки контролю над трасою Бахмут — Сєвєродонецьк.
Кириленко спростував інформацію про повне захоплення росіянами Лимана

Нагадаємо, вранці 26 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська штурмують Лиман і частково контролюють прифронтове місто. За даними командування, ЗС РФ намагаються повністю захопити населений пункт для подальшого наступу на Слов'янськ.

Також 26 травня в Офісі президента повідомили, що Україна втратила контроль над Лиманом. Радник голови ОП Олексій Арестович визнав, що українські військовослужбовці вийшли із прифронтового міста.