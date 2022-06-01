Командування зробило важкий вибір: ISW про те, чому Сєвєродонецьк не в пріоритеті оборони

З погляду стратегії місто не вирішує результат війни. Україні потрібно економити обмежені ресурси та зосередитись на критично важливій території.

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Українське керівництво уникає помилкового розміщення пріоритетів у процесі оборони Сєверодонецька. Зупинення наступу ЗС РФ під Ізюмом і навколо Харкова важливіше за місто в Луганській області. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.

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Як пишуть аналітики, Київ міг би спрямувати більше резервів і ресурсів для оборони Сєвєродонецька та відсутність цього викликає критику. Ймовірно, українські сили зараз відходять із Сєвєродонецька, а не борються до кінця. Саме цей фактор дозволять військам РФ швидко просуватися у місті.

Рішення не виділяти більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька та рішення піти з нього — стратегічно обґрунтоване, хоч і дуже болісне, пишуть автори. Україна має заощаджувати свої обмежені ресурси та зосередитися на поверненні критичної важливої території, а не на захисті територій, контроль над якою не визначатиме результат війни.

Ізюм і Харків стратегічно важливіші

Аналітики наголошують, що зі стратегічного погляду Україна правильно розставляє пріоритети у контрнаступних та оборонних операціях. ЗСУ змогли відкинути російські війська майже за межі досяжності артилерії від Харкова і зупинили наступ ЗС РФ з Ізюма. Ці дві операції важливіші, ніж оборона Сєвєродонецька.

"Керівництву України довелося зробити неймовірно важкий вибір у цій війні, і загалом воно зробило правильний вибір, принаймні, на рівні стратегічних пріоритетів, а також у темпах, масштабах та амбітності своїх контрнаступів. Ось чому Україна все ще має хороші шанси зупинити, а потім звести нанівець успіхи, які нині отримує Росія", — наголошують в ISW.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Гайдая, ЗС РФ закріплюються у Сєвєродонецьку. Місто штурмують з трьох сторін.

Раніше повідомлялося, що окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька.