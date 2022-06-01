Командование сделало тяжелый выбор: ISW о том, почему Северодонецк не в приоритете обороны

С точки зрения стратегии город не решает исход войны. Украине нужно экономить ограниченные ресурсы и сосредоточиться на критически важной территории.

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Украинское руководство избегает ошибочной расстановке приоритетов при обороне Северодонецка. Остановка наступления ВС РФ под Изюмом и вокруг Харькова более важно, чем город в Луганской области. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.

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Как пишут аналитики, Киев мог бы направить больше резервов и ресурсов для обороны Северодонецка и отсутствие этого вызывает критику. Вероятно, украинские силы сейчас отходят из Северодонецка, а не сражаются до конца. Именно этот фактор позволят войскам РФ быстро продвигаться в городе.

Решение не выделять больше ресурсов на спасение Северодонецка и решение уйти из него — стратегически обоснованное, хотя и очень болезненное, пишут авторы. Украина должна экономить свои ограниченные ресурсы и сосредоточиться на возвращении критической важной территории, а не на защите территорий, контроль над которой не будет определять исход войны.

Изюм и Харьков стратегически более важны

Аналитики подчеркивают, что со стратегической точкой зрения Украина правильно расставляет приоритеты в контрнаступательных и оборонительных операциях. ВСУ смогли отбросить российские войска почти за пределы досягаемости артиллерии от Харькова и остановила наступление ВС РФ из Изюма. Эти две операции более важны, чем оборона Северодонецка.

"Руководству Украины пришлось сделать невероятно трудный выбор в этой войне, и в целом оно сделало правильный выбор, по крайней мере, на уровне стратегических приоритетов, а также в темпах, масштабах и амбициозности своих контрнаступлений. Вот почему у Украины все еще есть хорошие шансы остановить, а затем свести на нет успехи, которые в настоящее время получает Россия", — подчеркивают в ISW.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА Гайдая, ВС РФ закрепляются в Северодонецке. Город штурмуют с трех сторон.

Ранее сообщалось, что оккупанты контролируют 70% Северодонецка.