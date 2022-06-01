Оккупанты закрепляются в Северодонецке, штурмуют город с трех сторон, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты активно применяют артиллерию и авиацию, обстреливая в том числе химические предприятия: на заводе "Азот" произошла утечка кислоты.

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Российские войска продолжают наступление на города и поселки Луганской области, наносят артиллерийские и авиаудары, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Рашисты штурмуют северные, южные и восточные районы Северодонецка, отдельные подразделения врага достигли успеха, они закрепляются в центре города", — отметил Гайдай.

По его словам, на Бахмутском направлении оккупанты пытаются выбить украинские войска с позиций в районах Белогоровки и Врубовки. В Попаснянском районе по Камышевахе и Нырковому ударила российская штурмовая и армейская авиация.

[ + – ] Нырково расположено на юго-западе от Северодонецка

В целом за сутки 31 мая украинские войска отбили на Донбассе девять атак, уничтожив два танка, 13 артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

[ + – ] После попадания в цистерну с кислотой над Северодонецком поднялось облако ядовитого дыма

"Россияне пытаются искать объекты, разрушение которых может вызвать еще большую катастрофу в Луганской области. Вчера днем ​​рашисты обстреляли завод "Пролетарий" в Лисичанске, а вечером из авиации обстреляли северодонецкий "Азот", попав в цистерну с остатками азотной кислоты", — сообщил Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что населению не угрожает опасность химических ожогов.

При этом в течение суток оккупанты разрушили около 30 жилых домов в разных населенных пунктах области.

"Самые большие разрушения в Горном, — в частности, некультурные орки обстреляли школу искусств", — отметил Гайдай.

Какого плана придерживаются российские оккупанты

31 мая Генштаб сообщил о том, что россияне пытаются установить полный контроль над Северодонецком и окружить подразделения украинской армии, которые действуют на этом направлении. Оккупанты при этом готовятся к наступлению на Северск, Райгородок и Славянск Донецкой области.

Источники в спецслужбах сообщили журналистам, что президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ полностью оккупировать территорию Луганской области к 1 июня. Также он определил срок взятия Донецкой области до 1 июля. По оценкам Сергея Гайдая, силы оккупантов контролируют 95% Луганской области.

В то же время, советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" рассказал, что с военной точки зрения Северодонецк не представляет собой большой ценности. Расположенный на возвышении Лисичанск врагу будет захватить значительно сложнее.