ВС РФ пытаются полностью захватить Северодонецк и окружить ВСУ в этом районе, — Генштаб

Украинские военные рассказали, что на некоторых направлениях российские войска перешли к обороне, однако на Донбассе оккупанты готовятся наступать на Славянск, Северск и Райгородок.

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Российские войска пытаются установить полный контроль над частично захваченным Северодонецком Луганской области, а также окружить подразделения украинских защитников, что действуют на этом направлении. Также россияне ведут подготовку к наступлению на Северск, Райгородок и Славянск Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

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Ситуация на Донбассе

На Донецком направлении ВС РФ активно атакуют украинских военных с помощью артиллерии и минометов в сторону Северодонецка и Бахмута, бои продолжаются.

На Кураховском направлении российские войска активных боевых действий не проводили, однако совершали огневое поражение по ВСУ с помощью артиллерии.

Вражеские войска пытаются полностью захватить Северодонецк, а также окружить группировку украинских военных в этом районе. Кроме того, оккупанты готовятся к наступлению в направлении Изюма и Славянска, а также Северска и Райгородка.

Ситуация на других направлениях

На других направлениях армия России продолжает обстрелы с целью сковать ВСУ и не допустить их переброску на другие угрожающие направления.

На Слобожанском направлении ВС РФ наступление не проводили, а пытались удержать ранее занятые позиции и не допустить продвижении украинской армии.

На Южнобугском направлении оккупанты также обороняются и минируют побережье реки Ингулец на участках, где возможны маневры ВСУ. Кроме того, россияне нанесли авиаудары по населенному пункту Давыдов Брод Херсонской области.

В Сумской области армия РФ совершила авиаудар по подразделению украинских войск с самолетов СУ-30СМ, продолжаются обстрелы из артиллерии и минометов приграничных населенных пунктов региона.

Вероятность нападения на север Украины из Беларуси и РФ

В Генштабе отметили, что признаков формирования наступательной группировки в Беларуси нет, а основные усилия ВС Беларуси сосредоточились на усиленной охране границ с Украиной. Однако в Беларуси сняли с баз сбережения танки и боевые машины пехоты. Их вероятно передадут для российских войск с целью восполнить потери.

В ведомстве сообщили, что признаков создания ударных группировок на северной границе Украины и России также нет. В приграничных районах Брянской и Курской области находятся подразделения войск РФ с целью не допустить переброску подразделений украинских войск на другие участки фронта.

Напомним, военный аналитик Том Купер отмечал, что украинские военные активно продвигаются на юге Украины, пока российские оккупанты сосредоточили все силы на захвате Северодонецка.

Также в Киевской ОВА показали, как в Киеве строят укрепления на случай повторного наступление российской армии на этом направлении.