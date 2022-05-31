ЗС РФ намагаються повністю захопити Сєвєродонецьк і оточити ЗСУ у цьому районі, — Генштаб

Українські військові розповіли, що на деяких напрямках російські війська перейшли до оборони, проте на Донбасі окупанти готуються наступати на Слов'янськ, Сіверськ та Райгородок.

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Російські війська намагаються встановити повний контроль над частково захопленим Сєвєродонецьком Луганської області, а також оточити підрозділи українських захисників, що діють на цьому напрямі. Також росіяни ведуть підготовку до наступу на Сіверськ, Райгородок та Слов'янськ Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

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Ситуація на Донеччині

На Донецькому напрямку ЗС РФ активно атакують українських військових за допомогою артилерії та мінометів у бік Сєвєродонецька та Бахмута, бої тривають.

На Курахівському напрямку російські війська активних бойових дій не проводили, проте вели вогневе ураження по ЗСУ за допомогою артилерії.

Ворожі війська намагаються повністю захопити Сєвєродонецьк, а також оточити угруповання українських військових у цьому районі. Крім того, окупанти готуються до наступу в напрямку Ізюму та Слов'янська, а також Сіверська та Райгородка.

Ситуація на інших напрямках

На інших напрямках армія Росії продовжує обстріл з метою скувати ЗСУ і не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки.

На Слобожанському напрямі ЗС РФ наступ не проводили, а намагалися утримати раніше зайняті позиції та не допустити просування української армії.

На Південнобузькому напрямку окупанти також обороняються та мінують узбережжя річки Інгулець на ділянках, де можливі маневри ЗСУ. Крім того, росіяни завдали авіаударів по населеному пункту Давидів Брід Херсонської області.

У Сумській області армія РФ здійснила авіаудар по підрозділах українських військ з літаків СУ-30СМ, тривають обстріли з артилерії та мінометів прикордонних населених пунктів регіону.

Імовірність нападу на північ України з Білорусі та РФ

У Генштабі зазначили, що ознак формування наступального угруповання у Білорусі немає, а основні зусилля ЗС Білорусі зосередилися на посиленій охороні кордонів з Україною. Однак у Білорусі зняли з баз заощадження танки та бойові машини піхоти. Їх можливо передадуть для російських військ з метою заповнити втрати.

У відомстві повідомили, що ознак створення ударних угруповань на північному кордоні України та Росії також немає. У прикордонних районах Брянської та Курської області знаходяться підрозділи військ РФ з метою не допустити перекидання підрозділів українських військ на інші ділянки фронту.

Нагадаємо, військовий аналітик Том Купер зазначав, що українські військові активно просуваються на півдні України, поки російські окупанти зосередили всі сили на захопленні Сєвєродонецька.

Також у Київській ОВА показали, як у Києві будують укріплення на випадок повторного наступу російської армії на цьому напрямку.