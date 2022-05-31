Контратака ЗСУ на Херсонщині та тяжкі бої на Донбасі, — огляд боїв від аналітика (карта)

Українські війська просуваються на півдні країни, поки російські загарбники кинули всі сили на захоплення Сєвєродонецька.

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Російські військові продовжують наступальні дії на Донбасі, а ЗСУ розширюють успіхи на Херсонщині. Про це у свіжому звіті за 29-30 травня повідомляє австрійський військовий аналітик Том Купер.

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Битва за Донбас

Російські війська надламані та мають низький бойовий дух, що зазначають багато іноземних спостерігачів. Українські сили навколо Лиману залишаються повними сил. Замість втечі до Сіверського Дінця, ЗСУ організують відхід у місцевість на південь від міста. Місцевість там пропонує багато укриттів для українських захисників. А зачистка, яку можуть розпочати ЗС РФ, вимагатиме деякий час — тим паче, що в них залишилося мало військ. Ворог поспішає захопити Сєвєродонецьк, тому вони частину сил перекинули з Лимана далі на схід.

[ + – ] ЗСУ відійшли на південь від Лимана, а частину ЗС РФ перекинули на схід

Ситуація у Сєвєродонецьку: ЗС РФ мають успіх, але ЗСУ отримує підкріплення

В РФ заявили про взяття Сєвєродонецька ще 29 травня. Також заявлялося, що на межі падіння знаходиться Лисичанськ. Як з'ясувалося, станом на 30 травня "вагнерівці", Росгвардія, проросійські бойовики та ЗС РФ захопили:

північну околицю;

готель "Мир";

автовокзал;

міський концертний зал.

Можливо, загарбники просунулися на 2-3 вулиці до центру міста і, можливо, зайшли до Сиротина. Виходить майже третина міста з трьох сторін.

[ + – ] ЗС РФ просуваються вглиб Сєвєродонецька

Український гарнізон зі складу 4-го полку швидкого реагування Нацгвардії, 115 або 115 бригади ТрО та 17-а танкова бригади отримав посилення частинами 81-ї десантно-штурмової бригади. Проте з'являються повідомлення про відхід захисників через Сіверський Донець до Лисичанська. Події швидко розвиваються, тож треба почекати.

ЗС РФ видихнулися у напрямі Попасної

Російська армія, проросійські бойовики та "вагнерівці" видихнулися. Ширяться чутки, що з 12-15 батальйонно-тактичних груп залишилося лише приблизно 200-250 військових і з дюжину справних машин. Командування намагається змусити продовжувати атаки. Зокрема, 30 травня війська РФ намагалися вибити 118 бригаду ЗСУ з Камишувахи. Результат незрозумілий.

[ + – ] Ситуація навколо Попасної

Також Купер зазначає тактику ЗСУ. Тероборона діє у складі однієї з регулярних елементів як повноцінний підрозділ. Відбиваючи атаки ЗС РФ, йдучи у наступ. Це дає можливість створювати резерв із кадрових військових.

Українська артилерія не дає просунутися до Бахмута

Том Купер зазначає, що після того, як "вагнерівців" перекинули на Сєвєродонецьк, наступ на Бахмут зупинився. Як заявляють росіяни, вся лінія фронту від Камишувахи до кількох точок у Горлівці знаходиться за лютим вогнем української артилерії, переданої НАТО. Він також додав фото того, що залишилося від 76-ї бригади ПДВ РФ після удару української артилерії.

[ + – ] Українська артилерія знищила ЗС РФ

Проте як зазначає аналітик, Путін наказав спрямувати всі можливі підкріплення на Сєвєродонецьк та Авдіївку — як мінімум 3 БТГ та один артилерійський дивізіон із 58-ї загальновійськової армії на півдні та кілька ешелонів танків Т-72 та Т-80.

Авдіївка все ще тримається

Незважаючи на масовані атаки на Авдіївку й удари з повітря, місто все ще тримається. Тому ЗС РФ намагаються обійти місто через Новобахмутівку та Веселе. У той район перекидають самохідні міномети "Тюльпан" із Маріуполя.

[ + – ] ЗС РФ намагаються обійти Авдіївку з півночі

Ідеальна диверсійна операція — контратака ЗСУ на Херсонщині

Як пише Купер, завдяки натовській підтримці, Генштаб ЗСУ чудово знає, що завдає удару по найбільшій концентрації військ РФ на півдні України. Простіших напрямків, де можна вдарити, мало. Події у тому районі все ще розвиваються з раннім успіхом ЗСУ. Аналітик назвав цей рух ідеальною диверсійною операцією.

Причина в тому, що на БТГ російських військ припадає забагато території. Зазвичай одна середня БТГ має захищати лінію фронту 7-8 км, а й у ворога одна БТГ захищає 20-25 км фронту. Однак незважаючи на це ЗС РФ має досить живу силу та дві лінії оборони навколо Херсона, а третя зараз активно споруджується.

Бійці 60-ї та 63-ї бригад ЗСУ добре себе показали за останні два дні. Спочатку вони звільнили Давидів Брід, завдали помилкового удару в південному напрямку, щоб повернути на схід. А потім ударили в тил лінії фронту РФ між Білою Криницею та Новогригорівкою. Завдяки цьому проникнення за лінію фронту вже так само глибоко, настільки і широко. Проте ЗС РФ зупинили просування на рубежі між Сухим Ставком та Брускінським.

[ + – ] ЗСУ зупинилися на шляху між Сухим Ставком та Брускінським

Другий напрямок для ЗСУ знаходиться в районі Снігурівки. Однак Купер висловлює подив, навіщо атакувати позиції РФ у лоб. Тому не дивно, що ЗС РФ ще не вдалося вибити з населеного пункту.

При цьому аналітик зазначає, що, крім звільнення Давидова Брода, жодних візуальних підтверджень про події на тій території немає. Хоча їх виявилося достатньо, щоб ЗС РФ панічно покинули Миколаївку.

[ + – ] ЗС РФ тікали з Миколаївки

Що буде далі на Херсонщині

Ймовірно, штаб 49-ї загальновійськової армії РФ перекине на цей напрямок всі наявні сили, а також запросить допомоги центру. Поки що у відповідь на дії ЗСУ, країна-агресор атакує артилерійськими й авіаційними ударами всі великі села на неокупованій території від Посад-Покровського до Нововоронцовки.

"Поняття не маю, якій меті це має служити, але ніхто не говорив, що росіяни повинні воювати по-розумному або перестати розбазарювати свої ресурси ..." — резюмує Купер.

Нагадаємо, за словами мера Сєвєродонецька, ворог зайняв половину міста.

30 травня Генштаб доповів про успішне звільнення Миколаївка та на Херсонщині.