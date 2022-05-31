Контратака ВСУ на Херсонщине и тяжелые бои на Донбассе, — обзор боев от аналитика (карта)

Украинские войска продвигаются на юге страны, пока российские захватчики бросили все силы на захвате Северодонецка.

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Российские военные продолжают наступательные действия на Донбассе, а ВСУ расширяют успехи на Херсонщине. Об этом в свежем отчете за 29-30 мая сообщает австрийский военный аналитик Том Купер.

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Битва за Донбасс

Российские войска надломлены и имеют низкий боевой дух, что отмечают многие иностранные наблюдатели. Украинские силы вокруг Лимана остаются полными сил. Вместо бегства к Северскому Донцу, ВСУ организуют отход в местность южнее города. Местность там предлагает множество укрытий для украинских защитников. А зачистка, которую могут начать ВС РФ, потребует некоторое время — тем более, что у них осталось там мало войск. Враг торопится захватить Северодонецк, поэтому они часть сил перебросили с Лимана далее на восток.

[ + – ] ВСУ отошли южнее Лимана, а часть ВС РФ перебросили на восток

Ситуация в Северодонецке: ВС РФ имеют успех, но ВСУ получает подкрепление

В РФ заявили о взятии Северодонецка еще 29 мая. Также заявлялось, что на грани падения находится Лисичанск. Как оказалось, по состоянию на 30 мая "вагнеровцы", Росгвардия, пророссийские боевики и ВС РФ захватили:

северную окраину

отель "Мир"

автовокзал

городской концертный зал

Возможно, захватчики продвинулись на 2-3 улицы в центр города и, возможно зашли в Сиротин. Выходит около трети города с трех сторон.

[ + – ] ВС РФ продвигаются вглубь Северодонецка

Украинский гарнизон из состава 4-й полка быстрого реагирования Нацгвардии, 115 или 115 бригады ТрО и 17-я танковая бригады получил усиления частями 81-й десантно-штурмовой бригады. Однако появляются сообщения об отходе защитников через Северский Донец к Лисичанску. События быстро развиваются, поэтому нужно подождать.

ВС РФ выдохлись в направлении Попасной

Российская армия, пророссийские боевики и "вагнеровцы" выдохлись. Ходят слухи, что из 12-15 батальонно-тактических групп осталось только около 200-250 военных и с дюжину исправных машин. Командование пытается заставить продолжать атаки. В частности, 30 мая войска РФ пытались выбить 118-ю бригаду ВСУ из Камышевахи. Результат неясен.

[ + – ] Ситуация вокруг Попасной

Также Купер отмечает тактику ВСУ. Тероборона действует в составе одной из регулярных частей как полноценное подразделение. Отражая атаки ВС РФ, идя в наступление. Это дает возможность создавать резерв из кадровых военных.

Украинская артиллерия не дает продвинутся к Бахмуту

Том Купер отмечает, что после того как "вагнеровцев" перебросили на Северодонецк, наступление на Бахмут остановилось. Как заявляют русские, вся линия фронта от Камышевахи до нескольких точек в Горловке находится под яростным огнем украинской артиллерии, переданной НАТО. Он также добавил фото того, что осталось от 76-й бригады ВДВ РФ после удара украинской артиллерии.

[ + – ] Украинская артиллерия уничтожила ВС РФ

Однако как отмечает аналитик, Путин приказал направить все возможные подкрепления на Северодонецк и Авдеевку — как минимум 3 БТГ и один артиллерийский дивизион из 58-й общевойсковой армии на юге и несколько эшелонов танков Т-72 и Т-80.

Авдеевка все еще держится

Несмотря на массированные атаки на Авдеевку и удары с воздуха, город все еще держится. Поэтому ВС РФ пытаются обойти город через Новобахмутовку и Веселое. В тот район перебрасывают самоходные минометы "Тюльпан" из Мариуполя.

[ + – ] ВС РФ пытаются обойти Авдеевку с севера

Идеальная диверсионная операция — контратака ВСУ на Херсонщине

Как пишет Купер, благодаря натовской поддержке, Генштаб ВСУ прекрасно знает, что наносит удар по самой большой концентрации войск РФ на юге Украины. Более простых направлений, где можно ударить, мало. События в том районе все еще развиваются с ранним успехом ВСУ. Аналитик назвал это движение идеальной диверсионной операцией.

Причина в том, что на БТГ российских войск приходится слишком много территории. Обычно одна средняя БТГ должна защищать линию фронта в 7-8 км, а у врага одна БТГ защищает 20-25 км фронта. Однако несмотря на это ВС РФ имеет достаточно живой силы и две линии обороны вокруг Херсона, а третья сейчас активно сооружается.

Бойцы 60-й и 63-й бригад ВСУ хорошо себя показали за последние два дня. Сначала они заняли Давыдов Брод, сделали ложный удар в южном направлении, чтобы повернуть на восток. А затем ударили в тыл линии фронта РФ между Белой Криницей и Новогригоровкой. Благодаря этому проникновение за линию фронта уже настолько же глубоко, настолько и широко. Однако ВС РФ остановили продвижение на рубеже между Сухим Ставком и Брускинским.

[ + – ] ВСУ остановились на пути между Сухим Ставком и Брускинским

Второе направление для ВСУ находится в районе Снигиревки. Однако Купер выражает недоумение, зачем атаковать позиции РФ в лоб. Поэтому неудивительно, что ВС РФ еще не удалось выбить из населенного пункта.

При этом аналитик отмечает, что кроме освобождения Давыдова Брода никаких визуальных подтверждений о событиях на той территории нет. Хотя их оказалось достаточно, чтобы ВС РФ панически покинули Николаевку.

[ + – ] ВС РФ бежали из Николаевки

Что будет дальше на Херсонщине

Вероятно, штаб 49-й общевойсковой армии РФ перебросит на это направление все имеющиеся силы, а также запросит помощи центра. Пока в ответ на действия ВСУ, страна-агрессор атакует артиллерийскими и авиационными ударами все крупные села на неоккупированной территории от Посад-Покровского до Нововоронцовки.

"Понятия не имею, какой цели это должно служить, но ведь никто не говорил, что русские должны воевать по-умному или перестать разбазаривать свои ресурсы…" — резюмирует Купер.

Напомним, по словам мэра Северодонецка, враг занял половину города.

30 мая Генштаб доложил об успешном освобождении Николаевки на Херсонщине.