Запобіжні заходи: Київ будує укріплення на випадок нового штурму столиці (відео)

У Київській міській військовій адміністрації розповіли про оборону міста в разі нового наступу Росії. Перший рубіж будують на великій відстані від столиці, щоб уникнути артилерійських атак супротивника.

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У Києві будують укріплення на випадок повторного наступу Росії в цьому напрямку. Про це повідомляють у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

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На відео, опублікованому в пабліку, показано, як саме планують боронити місто. Зокрема перший рубіж оборони знаходиться на великій відстані від Києва. Це необхідно для того, щоб насамперед унеможливити застосування артилерійських підрозділів російської армії.

Також стало відомо, що голова КДВА Микола Жирнов проінспектував один із таких оборонних рубежів. Йому зокрема показали потенційний наглядовий пункт.

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"Позиції вже готові для того, щоб командувати та спостерігати звідси", — повідомили на оборонному рубежі.

[ + – ] Микола Жирнов оглядає укріплення

У військовій адміністрації наголошують, що до зустрічі з ворогом треба бути готовими, навіть якщо сценарій нового нападу зараз видається неможливим. Водночас тут зазначають, що в разі повторного штурму столиці важко уникнути нових руйнувань.

Вчора Микола Жирнов також звернувся до мешканців Києва, повідомивши, що за нинішніх умов ворог не зможе несподівано повторно напасти на столицю.

Разом з тим, за його словами, Росія не відмовилася від своїх планів захопити всю територію України, а Київ, як і раніше, є пріоритетною ціллю. Однак глава військової адміністрації впевнений, що для повторного наступу противнику необхідно створити велике угруповання військ, а для цього потрібен час, щоб підготувати особовий склад та озброєння.

"У сьогоднішніх умовах раптово чи за короткий термін це зробити неможливо", — уточнив Жирнов.

Нагадаємо, в Києві почали відновлювати будинки, пошкоджені під час війни. З початку війни у столиці частково або повністю зруйновано 220 житлових будинків та близько 170 інших об'єктів. Серед них — школи, садки та лікарні.

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