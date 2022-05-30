У Києві починають відновлювати будинки, пошкоджені під час війни: скільки на це виділять

З початку війни у столиці пошкодження отримали 220 житлових будинків та близько 170 інших об'єктів. Серед них — школи, садки та лікарні.

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Влада Києва починає реконструкцію та ремонт будинків, пошкоджених російськими військами під час повномасштабного вторгнення в Україну. На цю ціль заплановано витратити близько 800 мільйонів гривень. Про це у своєму телеграм-каналі в понеділок, 30 травня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За словами голови міста, місцева влада вже розпочинає реконструкцію та капітальний ремонт житлових будинків, а також приміщень цивільної інфраструктури.

З міського бюджету на проведення відновлювальних робіт чиновники виділяють близько 600 мільйонів гривень. Крім цього, ще 200 млн грн пообіцяв виділити Кабінет міністрів, повідомив мер.

Загалом, за даними Кличка, під час повномасштабної війни у Києві пошкоджено близько 390 будівель, 220 з яких складають житлові будинки, а решта — об'єкти цивільної інфраструктури, такі як лікарні, дитячі садки, школи, адміністративні будівлі та установи соціального захисту.

Нагадаємо, мешканці будинку в Києві на проспекті Валерія Лобановського, пошкодженого внаслідок влучення російської ракети 26 лютого, почали відновлювати його самостійно власним коштом.

Тим часом російські ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента РФ Володимира Путіна повідомили, що в Кремлі вже обговорюють повторний штурм української столиці та очікують на перемогу в повномасштабній війні до осені цього року.