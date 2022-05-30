В Киеве начинают восстанавливать дома, поврежденные во время войны: сколько на это выделят

С начала войны в столице повреждения получили 220 жилых домов и около 170 других объектов. Среди них — школы, садики и больницы.

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Власти Киева начинают реконструкцию и ремонт домов, поврежденных российскими войсками в ходе полномасштабного вторжения в Украину. На эти цели планируется потратить около 800 миллионов гривен. Об этом в своем телеграм-канале в понедельник, 30 мая, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам главы города, местные власти уже начинают реконструкцию и капитальный ремонт жилых домов, а также помещений гражданской инфраструктуры.

Из городского бюджета на проведение восстановительных работ чиновники выделяют около 600 миллионов гривен. Помимо этого еще 200 млн грн пообещал выделить Кабинет министров, сообщил мэр.

Всего, по данным Кличко, в ходе полномасштабной войны в Киеве были повреждены около 390 зданий, 220 из которых составляют жилые дома, а остальные — объекты гражданской инфраструктуры, такие как больницы, детские сады, школы, административные здания и учреждения социальной защиты.

Напомним, жители дома в Киеве на проспекте Валерия Лобановского, поврежденного в результате попадания российской ракеты 26 февраля, начали восстанавливать его самостоятельно за свой счет.

Тем временем российские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента РФ Владимира Путина сообщили, что в Кремле уже обсуждают повторный штурм украинской столицы и ожидают победы в полномасштабной войне к осени этого года.