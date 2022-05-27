Пам'ятник Михайлу Грушевському у Києві захистили від снарядів РФ (фото)

Розроблена українськими архітекторами технологія укриє пам'ятник від вибухової хвилі, уламків снарядів, куль та вогню. Майстри врахували досвід захисту культурних цінностей за часів Другої світової війни.

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Пам'ятник українському історику та голові Центральної ради УНР Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській, 55 у Києві захистили від руйнувань. Про це повідомила у Facebook пресслужба компанії "Сільпо", яка закупила матеріали для робіт.

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Архітектурне бюро Balbek Bureau втілило у життя універсальну систему захисту пам'ятників в умовах війни під назвою RE:Ukraine. Monuments. На складах магазинів були матеріали для розважальних заходів "Сільподія" — сценічні конструкції, конструкції для зимової гірки та інше.

Дослідно-конструкторське бюро "Майстерня чудес" запропонувало використовувати їх для створення захисного каркасу пам'ятника. Захисну конструкцію пофарбували та нанесли графіку із зображенням оригінального пам'ятника.

Керівник бюро Дмитро Зінов'єв розповів, що сценічні конструкції використовували як будівельні ліси, на них прикріпили бакелітову фанеру (виконана з березового шпону, скріпленого за допомогою спеціальних фенолформальдегідних смол із термічною активністю, — ред.).

Захисні матеріали допомагали встановити будівельні компанії, громадські організації та волонтери.

Захист пам'ятників від Balbek Bureau — як це працює?

Розроблений українськими архітекторами захист може захистити пам'ятники від вибухової хвилі, уламків снарядів, куль та вогню. Balbek Bureau вивчило міжнародний досвід прикриття пам'ятників у Другій світовій війні.

В основі лежить система принцип модульності. Модуль стандартного розміру — 2000 на 1500 мм захищений мішками з піском та сіткою. Навколо пам'ятника утворюється захисна коробка, а зверху конструкцію закривають профнастилом.

[ + – ] Модулі захищені мішками з піском та сіткою

Архітектори малюють на фасаді захисту контур пам'ятника, пишуть назву, рік створення, ім'я скульптора, коротку історичну довідку та QR-код, який веде на профіль пам'ятника у Вікіпедії.

Нагадаємо, що у Києві хотіли знести пам'ятники, меморіальні об'єкти та дошки, пов'язані з Росією. Київ, за словами влади, має бути дерусифікований.

Під час бойових дій біля Чернігова російська армія знищила близько 3 тис. надгробків на міському цвинтарі "Яцево".