ЗС РФ зруйнували 3 тис. пам'ятників на цвинтарі в Чернігові

На міському цвинтарі "Яцево" розбомблено церкву та Алею Героїв, де поховані українські солдати.

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Під час бойових дій біля Чернігова міський цвинтар "Яцево" опинився фактично на передовій. Через постійні масовані обстріли тут зруйновано значну кількість могильних плит. Про це пише Чернігівська обласна прокуратура.

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[ + – ] Зруйновані пам'ятники на цвинтарі Яцево

Другий день поспіль прокурори Чернігівської окружної прокуратури фіксують воєнні злочини на цвинтарі. Вже задокументовано знищення російською армією близько 3 тис. надгробків, пошкоджено ще більше.

На території "Яцево" зафіксовано пересування важкої військової техніки. Тут же знайшли рештки боєприпасів із номенклатурними номерами.

На сьогодні прокурори оглянули 59 воронок від розірваних снарядів. Наприклад, глибина однієї з оглянутих вирв становить 1,7 м, а діаметр — 5,6 м.

[ + – ] Вирва від снаряда на цвинтарі "Яцево"

Як уточнюють у прокуратурі, на території цвинтаря також розбомблені церква та Алея Героїв, де поховані українські солдати, які загинули в російсько-українській війні у 2014-2021 рр.

Директор чернігівського КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Володимир Куліш 18 квітня закликав містян поки не ходити на цвинтар, оскільки там досі залишається велика кількість вибухонебезпечних предметів.

[ + – ] На цвинтарі "Яцево" продовжує працювати прокуратура

Про те, що окупанти обстрілюють міський цвинтар в інтерв'ю Фокусу, ще в березні розповідала чернігівська журналістка Наталія Найдюк. За її словами, через це загиблих людей доводилося ховати в братських могилах.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко в інтерв'ю Дмитру Гордону також говорив про те, що місцева влада не використовує цвинтар "Яцево" через постійні обстріли. А для поховання людей у цей час використовували цвинтар у Ялівщині.

Раніше Фокус розповідав, як живе Чернігів після звільнення. Місто зазнавало артилерійських та авіаударів протягом 38 днів.