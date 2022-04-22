ВС РФ разрушили 3 тыс. памятников на кладбище в Чернигове

На городском кладбище "Яцево" разбомблены церковь и Аллея Героев, где похоронены украинские солдаты.

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Во время боевых действий возле Чернигова городское кладбище "Яцево" оказалось практически на передовой. Из-за постоянных массированных обстрелов здесь разрушено значительное количество могильных плит. Об этом пишет Черниговская областная прокуратура.

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[ + – ] Разрушенные памятники на кладбище Яцево

Второй день подряд прокуроры Черниговской окружной прокуратуры фиксируют военные преступления на кладбище. Уже задокументировано уничтожение российской армией около 3 тыс. надгробных памятников, повреждено еще больше.

На территории "Яцево" зафиксировано передвижение тяжелой военной техники. Здесь же нашли остатки боеприпасов с номенклатурными номерами.

На сегодняшний день прокуроры осмотрели 59 воронок от разорвавшихся снарядов. К примеру, глубина одной из осмотренных воронок составляет 1,7 м, а диаметр — 5,6 м.

[ + – ] Воронка от снаряда на кладбище Яцево

Как уточняют в прокуратуре, на территории кладбища также разбомблены церковь и Аллея Героев, где похоронены украинские солдаты, погибшие в российско-украинской войне в 2014-2021 гг.

Директор черниговского КП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания" Владимир Кулиш 18 апреля призвал горожан пока не ходить на кладбище, так как там до сих пор остается большое количество взрывоопасных предметов.

[ + – ] На кладбище Яцево продолжает работать прокуратура

О том, что оккупанты обстреливают городское кладбище в интервью Фокусу еще в марте рассказывала черниговская журналистка Наталья Найдюк. По ее словам, из-за этого погибших людей приходилось хоронить в братских могилах.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в интервью Дмитрию Гордону также говорил о том, что местная власть не использует кладбище "Яцево" из-за постоянных обстрелов. А для захоронения людей в это время использовалось кладбище в Яловщине.

Ранее Фокус рассказывал, как живет Чернигов после освобождения.Город подвергался артиллерийским и авиаударам на протяжении 38 дней.