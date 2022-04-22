ВС РФ разрушили 3 тыс. памятников на кладбище в Чернигове
На городском кладбище "Яцево" разбомблены церковь и Аллея Героев, где похоронены украинские солдаты.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Во время боевых действий возле Чернигова городское кладбище "Яцево" оказалось практически на передовой. Из-за постоянных массированных обстрелов здесь разрушено значительное количество могильных плит. Об этом пишет Черниговская областная прокуратура.
Второй день подряд прокуроры Черниговской окружной прокуратуры фиксируют военные преступления на кладбище. Уже задокументировано уничтожение российской армией около 3 тыс. надгробных памятников, повреждено еще больше.
На территории "Яцево" зафиксировано передвижение тяжелой военной техники. Здесь же нашли остатки боеприпасов с номенклатурными номерами.
На сегодняшний день прокуроры осмотрели 59 воронок от разорвавшихся снарядов. К примеру, глубина одной из осмотренных воронок составляет 1,7 м, а диаметр — 5,6 м.
Как уточняют в прокуратуре, на территории кладбища также разбомблены церковь и Аллея Героев, где похоронены украинские солдаты, погибшие в российско-украинской войне в 2014-2021 гг.
Директор черниговского КП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания" Владимир Кулиш 18 апреля призвал горожан пока не ходить на кладбище, так как там до сих пор остается большое количество взрывоопасных предметов.
О том, что оккупанты обстреливают городское кладбище в интервью Фокусу еще в марте рассказывала черниговская журналистка Наталья Найдюк. По ее словам, из-за этого погибших людей приходилось хоронить в братских могилах.
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в интервью Дмитрию Гордону также говорил о том, что местная власть не использует кладбище "Яцево" из-за постоянных обстрелов. А для захоронения людей в это время использовалось кладбище в Яловщине.
Ранее Фокус рассказывал, как живет Чернигов после освобождения.Город подвергался артиллерийским и авиаударам на протяжении 38 дней.