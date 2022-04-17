После блокады и обстрелов. Как вернуться в Чернигов

В Чернигове сегодня проживают около 30% местных жителей, остальные выехали. Но после того, как российская армия отступила, многие готовы возвращаться. Местные власти говорят, спешить не надо – инфраструктура разрушена, снабжение города продуктами ограничено.

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На грани гуманитарной катастрофы: Чернигов без воды, тепла и света

"Мы тут все убрали – жизнь идет, жить надо", – говорит Валентина, жительница разрушенного дома по улице Вячеслава Черновола в Чернигове. Она стоит возле пятиметровой воронки, которая осталась после бомбового удара. Рядом с ней – куча бетона. Но рядом дорога расчищена.

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38 дней Чернигов подвергался артиллерийским та авиаударам. В городе пропала вода, тепло, электричество, сократились поставки продуктов и медикаментов. А после того, как 23 марта разрушили мост, ведущий на Киев, Чернигов вообще оказался в полной изоляции — и на грани гуманитарной катастрофы.

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Нынче улицы Чернигова пустынны, только возле магазинов, аптек и пунктов выдачи гуманитарной помощи очереди. Местные власти допускают, что в городе осталось около 80-95 тысяч жителей из довоенных 300.

"У нас город небогатый, выехать за границу или даже на Запад Украины возможности не было у многих. Большинство до сих пор живут в окрестных селах", – поясняет Валентина.

[ + – ] Очередь в супермаркет: доставить в Чернигов продукты все еще очень сложно Фото: Getty Images

"В другие области уехали молодые. Прорывались по полям, попадали под минометные обстрелы", – говорит заместитель председателя Черниговской ОВА Дмитрий Иванов и показывает фото нескольких сожженных микроавтобусов.

Масштабы разрушений: в Чернигове пострадало до 40% жилого фонда

В городском совете говорят: 40% жилого фонда пострадало во время войны.

"Если раньше в городе за день было пять-шесть аварий – повреждений коммуникаций, то в марте — до пятидесяти. И отремонтировать все было невозможно. Мы до сих пор не можем оценить масштабы разрушений", – говорит секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако. Он поясняет: "Если что-то прилетело недалеко от какого-то дома, считайте, что случилось маленькое землетрясение. Трубы находятся на глубине 1,8-2 метра. Если они чугунные – перебиты на стыке".

Обстреливала российская армия и насосные станции КП "Черниговводоканал".

"Из четырех работает только одна. По той, которая находится на окраине Чернигова, мы насчитали более шестидесяти прилетов", – говорят в городской администрации. Не знают также, смогут ли начать вовремя отопительный сезон осенью.

[ + – ] Из-за обстрелов областной центр остался без воды. Восстановление водоснабжения в Чернигове идет параллельно с разминированием Фото: КП "Чернігівводоканал" [ + – ] Из-за обстрелов областной центр остался без воды. Восстановление водоснабжения в Чернигове идет параллельно с разминированием Фото: КП "Чернігівводоканал" [ + – ] Из-за обстрелов областной центр остался без воды. Восстановление водоснабжения в Чернигове идет параллельно с разминированием Фото: КП "Чернігівводоканал" [ + – ] Из-за обстрелов областной центр остался без воды. Восстановление водоснабжения в Чернигове идет параллельно с разминированием Фото: КП "Чернігівводоканал" [ + – ] Из-за обстрелов областной центр остался без воды. Восстановление водоснабжения в Чернигове идет параллельно с разминированием Фото: КП "Чернігівводоканал"

Сколько необходимо средств на восстановление инфраструктуры и жилого фонда – на данный момент неизвестно. Сумму можно будет назвать после проведения экспертиз.

Кабинет Министров недавно выделил на Черниговскую область 250 миллионов гривен. Деньги предназначены для восстановления критической инфраструктуры. Но их вряд ли хватит на реконструкцию города – тут нужны десятки миллиардов гривен. В Чернигове надеются на международных партнеров.

"Мы помним, как восстанавливался Донбасс, работал Европейский инвестиционный банк. И мы надеемся, что международные партнеры нас поддержат", – говорит Дмитрий Иванов.

Когда можно вернуться тем, кто уехал из Чернигова в эвакуацию

Сегодня всем, кто хочет вернуться, в мэрии говорят, что не знают, выдержит ли инфраструктура. Например, электричества в некоторых районах до сих пор нет – обеспечение резервное, а вода в отдельных домах не доходит на верхние этажи.

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Но главное — понять, безопасно ли возвращаться. В Чернигове до сих пор просят передвигаться по дорогам и не сходить на обочины, особенно в районах наибольших обстрелов и на окраинах. Самыми опасными в Чернигове считаются северные районы: там проводят разминирование.

[ + – ] Восстановление Чернигова Фото: Getty Images [ + – ] Стадион Гагарина в Чернигове Фото: Getty Images [ + – ] Гостиница "Украина" в Чернигове Фото: Getty Images [ + – ] Центральный рынок в Чернигове Фото: Getty Images [ + – ] Главпочтамт в Чернигове Фото: Getty Images

"Очевидно, процесс затянется. Сил не хватает. Сейчас сосредоточены на работе на основных участках", – говорит Иванов. Например, на городском кладбище, на котором все дни войны хоронить было невозможно из-за обстрелов.

"Люди, которые возвращаются в Чернигов, создают нагрузку на город. Например, на магазины – доставить продукты пока еще в Чернигове сложно. Когда появится нормальное снабжение – неизвестно", — продолжает представитель ОВА. — Сейчас в город можно заехать либо со стороны Сумской области, либо со стороны пгт Гончаровское. С 16 апреля между Черниговом и Киевом запустили железнодорожное сообщение. Если в город будут возвращаться автомобили, им нужно искать бензин – а заправки не работают. Мы все это время рационально расходовали топливо – на генераторы и больницы".

Несмотря на все перечисленные сложности, не так давно мэр призвал вернуться в Чернигов тех, кто может поучаствовать в восстановлении критической инфраструктуры города. Так что черниговцы все-таки едут домой.