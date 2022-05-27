Памятник Михаилу Грушевскому в Киеве защитили от снарядов РФ (фото)

Разработанная украинскими архитекторами технология укроет памятник от взрывной волны, осколков снарядов, пуль и огня. Мастера учли опыт защиты культурных ценностей при Второй мировой войне.

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Памятник украинскому историку и главе Центральной рады УНР Михаилу Грушевскому на улице Владимирской, 55 в Киеве защитили от разрушений. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба компании "Сільпо", которая закупила материалы для работ.

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Архитектурное бюро Balbek Bureau воплотило в жизнь универсальную систему защиты памятников в условиях войны под названием RE:Ukraine. Monuments. На складах магазинов были материалы для развлекательных мероприятий "Сільподія" – сценические конструкции, конструкции для зимней горки и прочее.

Опытно-конструкторское бюро "Мастерская Чудес" предложило использовать их для создания защитного каркаса памятника. Защитную конструкцию выкрасили и нанесли графику с изображением оригинального памятника.

Руководитель бюро Дмитрий Зиновьев, рассказал, что сценический конструктив использовали как строительные леса, на них прикрепили бакелитовую фанеру (выполнена из березового шпона, скрепленного с помощью специальных фенолформальдегидных смол с термической активностью, – ред.).

Защитные материалы помогали установить строительные компании, общественные организации и волонтеры.

Защита памятников от Balbek Bureau – как это работает?

Разработанная украинскими архитекторами защита может защитить памятники от взрывной волны, осколков снарядов, пуль и огня. Balbek Bureau изучило международный опыт укрытия памятников при Второй мировой войны.

В основе лежит система принцип модульности. Модуль стандартного размера – 2000 на 1500 мм защищены мешками с песком и сеткой. Вокруг памятника образуется защитная коробка, а сверху конструкцию закрывают профлистом.

[ + – ] Модули защищены мешками с песком и сеткой

Архитекторы рисуют на фасаде защиты контур памятника, пишут название, год создания, имя скульптора, краткую историческую справку и QR-код, который ведет на профиль памятника в Википедии.

Напомним, что в Киеве хотели снести памятники, мемориальные объекты и доски, связанные с Россией. Киев, по словам властей, должен быть дерусифицирован.

Во время боевых действий возле Чернигова российская армия уничтожила около 3 тыс. надгробных памятников на городском кладбище "Яцево".