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Военный Фокус Российско-украинская война

Меры предосторожности: Киев строит укрепления на случай нового штурма столицы (видео)

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Фото: Скриншот | Николай Жирнов (справа) инспектирует оборонные рубежи Киева

В Киевской городской военной администрации рассказали об обороне города в случае нового наступления России. Первый рубеж строится на большом расстоянии от столицы, чтобы избежать артиллерийских атак противника.

В Киеве строят укрепления на случай повторного наступления России на этом направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

На видео, опубликованном в паблике, показано, как именно планируют защищать город. В частности, первый рубеж обороны находится на большом расстоянии от Киева. Это необходимо для того, чтобы, в первую очередь, сделать невозможным применение артиллерийских подразделений российской армии.

Также стало известно, что глава КГВА Николай Жирнов проинспектировал один из таких оборонных рубежей. Ему, в частности, показали потенциальный наблюдательный пункт.

"Позиции уже готовы для того, чтобы командовать и наблюдать отсюда", — сообщили на оборонном рубеже.

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Николай Жирнов осматривает укрепления
николай жирнов, укрепления киев, оборона киеа

В военной администрации подчеркивают, что ко встрече с врагом надо быть готовыми, даже если сценарий нового нападения сейчас кажется невозможным. При этом здесь отмечают, что в случае повторного штурма столице трудно будет избежать новых разрушений.

Вчера Николай Жирнов также обратился к жителям Киева, сообщив, что в нынешних условиях враг не сможет неожиданно повторно напасть на столицу.

При этом, по его словам, Россия не отказалась от своих планов захватить всю территорию Украины, а Киев по-прежнему является приоритетной целью. Однако глава военной администрации уверен, что для повторного наступления противнику необходимо создать большую группировку войск, а для этого необходимо время, чтобы подготовить личный состав и вооружение.

"В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это сделать невозможно", — уточнил Жирнов.

Напомним, в Киеве начали восстанавливать дома, поврежденные во время войны. С начала войны в столице частично или полностью разрушены 220 жилых домов и около 170 других объектов. Среди них — школы, садики и больницы.

Ранее Фокус рассказывал, как в столице Украины защищают от российских снарядов памятник Михаилу Грушевскому.