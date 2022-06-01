Окупанти закріплюються в Сєвєродонецьку, штурмують місто з трьох боків, — Гайдай
За словами голови Луганської ОВА, окупанти активно застосовують артилерію та авіацію, обстрілюючи в тому числі хімічні підприємства: на заводі "Азот" стався витік кислоти.
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Російські війська продовжують наступ на міста та селища Луганської області, завдають артилерійських і авіаударів, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Рашисти штурмують північні, південні та східні райони Сєвєродонецька, окремі підрозділи ворога досягли успіху, вони закріплюються в центрі міста", — зазначив Гайдай.
За його словами, на Бахмутському напрямку окупанти намагаються вибити українські війська з позицій у районах Білогорівки та Врубівки. У Попаснянському районі по Комишувасі та Нирковому вдарила російська штурмова й армійська авіація.
Загалом за добу 31 травня українські війська відбили на Донбасі дев'ять атак, знищивши два танки, 13 артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин і шість автомобілів.
"Росіяни намагаються шукати об'єкти, руйнування яких може спричинити ще більшу катастрофу в Луганській області. Учора вдень рашисти обстріляли завод "Пролетарій" у Лисичанську, а ввечері з авіації обстріляли сєвєродонецький "Азот", поціливши в цистерну із залишками азотної кислоти", — повідомив Сергій Гайдай.
Він наголосив, що населенню не загрожує небезпека хімічних опіків.
При цьому протягом доби окупанти зруйнували близько 30 житлових будинків у різних населених пунктах області.
"Найбільші руйнування в Гірському, зокрема, некультурні орки обстріляли школу мистецтв", — зазначив Гайдай.
Якого плану дотримуються російські окупанти
31 травня Генштаб повідомив про те, що росіяни намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком і оточити підрозділи української армії, які діють на цьому напрямі. Окупанти при цьому готуються до наступу на Сіверськ, Райгородок і Слов'янськ Донецької області.
Джерела в спецслужбах повідомили журналістам, що президент Росії Володимир Путін наказав Збройним силам РФ повністю окупувати територію Луганської області до 1 червня. Також він визначив термін взяття Донецької області до 1 липня. За оцінками Сергія Гайдая, сили окупантів контролюють 95% Луганської області.
Водночас радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" розповів, що з військової точки зору Сєвєродонецьк не є великою цінністю. Розташований на підвищенні Лисичанськ ворогові захопитиме значно складніше.