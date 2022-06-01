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Окупанти закріплюються в Сєвєродонецьку, штурмують місто з трьох боків, — Гайдай

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Зруйнований будинок у Луганській області, наступ на Сєвєродонецьк, російський наступ на Донбасі
Фото: Сергiй Гайдай / Facebook | Тактика росіян не змінюється: заради просування вперед вони просто зносять міста з лиця землі

За словами голови Луганської ОВА, окупанти активно застосовують артилерію та авіацію, обстрілюючи в тому числі хімічні підприємства: на заводі "Азот" стався витік кислоти.

Російські війська продовжують наступ на міста та селища Луганської області, завдають артилерійських і авіаударів, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Рашисти штурмують північні, південні та східні райони Сєвєродонецька, окремі підрозділи ворога досягли успіху, вони закріплюються в центрі міста", — зазначив Гайдай.

За його словами, на Бахмутському напрямку окупанти намагаються вибити українські війська з позицій у районах Білогорівки та Врубівки. У Попаснянському районі по Комишувасі та Нирковому вдарила російська штурмова й армійська авіація.

Ниркове розташоване на південному заході від Сєвєродонецька
Ниркове розташоване на південному заході від Сєвєродонецька

Загалом за добу 31 травня українські війська відбили на Донбасі дев'ять атак, знищивши два танки, 13 артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин і шість автомобілів.

Обстріл заводу "Азот", хмара азотної кислоти
Після потрапляння в цистерну з кислотою над Сєвєродонецьком піднялася хмара отруйного диму

"Росіяни намагаються шукати об'єкти, руйнування яких може спричинити ще більшу катастрофу в Луганській області. Учора вдень рашисти обстріляли завод "Пролетарій" у Лисичанську, а ввечері з авіації обстріляли сєвєродонецький "Азот", поціливши в цистерну із залишками азотної кислоти", — повідомив Сергій Гайдай.

Він наголосив, що населенню не загрожує небезпека хімічних опіків.

При цьому протягом доби окупанти зруйнували близько 30 житлових будинків у різних населених пунктах області.

"Найбільші руйнування в Гірському, зокрема, некультурні орки обстріляли школу мистецтв", — зазначив Гайдай.

Якого плану дотримуються російські окупанти

31 травня Генштаб повідомив про те, що росіяни намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком і оточити підрозділи української армії, які діють на цьому напрямі. Окупанти при цьому готуються до наступу на Сіверськ, Райгородок і Слов'янськ Донецької області.

Джерела в спецслужбах повідомили журналістам, що президент Росії Володимир Путін наказав Збройним силам РФ повністю окупувати територію Луганської області до 1 червня. Також він визначив термін взяття Донецької області до 1 липня. За оцінками Сергія Гайдая, сили окупантів контролюють 95% Луганської області.

Водночас радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" розповів, що з військової точки зору Сєвєродонецьк не є великою цінністю. Розташований на підвищенні Лисичанськ ворогові захопитиме значно складніше.