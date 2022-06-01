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Российские войска возобновили наступление на Лиманском направлении: что известно (фото)

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наступление на лиман
Россия, по данным аналитиков, продвигается в сторону Святогорска

По данным OSINT-аналитиков, российские войска захватили село Яровое, а Вооруженные силы Украины отступают к Святогороску.

Российские войска продолжили свои усилия по продвижению на северо-запад от Лимана. Об этом сообщает OSINT-Aggregator в Твиттере.

Согласно открытым данным, российские войска захватили село Яровое в районе Святогорска. Также есть информация, что украинские военные отошли к Святогорску.

битва за славянск
Наступление ВС РФ (красным) и отход ВСУ (синий)
бои на востоке
Заявляется, что ВС РФ захватили Яровую

Тяжелые бои ведутся в Сосновом, Студенке и Щуровом. Из-за этого автор предполагает, что ВСУ нужно будет отступить, чтобы не попасть в окружение на северо-востоке от Северского Донца. Из-за этого наиболее вероятным вариантом будет оборона Святогорска, где украинские защитники будут стоять до тех пор, пока не будут вынуждены отступить за Северский Донец.

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Желтым отмечены захваченные территории и там, где ведутся тяжелые бои

О тяжелых боях в том районе говорит еще и тот факт, что на сайте NASA FIRMS, где видны пожары на планете, видны точки возгорания в указанных трех пунктах. Российские войска пытаются захватить всю территорию на северо-восток от Северского Донца, чтобы начать наступление на Славянск с дальнейшим развитием наступления южнее.

Пожары в районе Соснового, Студенок, Яровой и Щурового
Пожары в районе Соснового, Студенок, Яровой и Щурового

Вместе с тем независимый аналитик Конрад Музыка отмечает, что бои южнее Лимана продолжаются, мост через Северский Донец все еще стоит. Это говорит о том, что бойцы ВСУ не отошли от позиций в направлении Славянска.

лиман
Ярко белые - это тучи, рядом с ними виден дым от артиллерийских ударов

В утренней сводке от Генштаба указывается, что враг усилил и перегруппировал свои подразделения. При поддержке вертолетов Ка-52 ведется наступление по направлению Лиман-Старый Караван. Также оккупанты отремонтировали железнодорожный мост в районе Купянска для восстановления логистических поставок по железной дороге.

В Купянске также наблюдается усиление группировки. Противник активно проводит разведку при помощи беспилотников "Орлан-10". При этом о захвате сел вокруг Лимана речи не идет.

Напомним, войска РФ захватили Лиман 30 мая. Масштабные боевые действия происходят вокруг населенного пункта.

Также по данным Института изучения войны, оборона Изюма и Харькова являются более приоритетными направлениями, чем Северодонецк.