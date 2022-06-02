Херсонскую и Запорожскую области подключили к российским операторам связи: что известно

Враг налаживает свою мобильную связь в Херсоне, Мелитополе, Бердянске и других населенных пунктах, пока украинские операторы не могут добраться до своего оборудования.

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Российские войска отключили украинские сети в части Запорожской и Херсонской области, а теперь пытаются внедрить там сети своих операторов. Фокус собрал информацию о том, есть ли мобильная связь на оккупированных территориях или Интернет.

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Какая связь в Запорожской области

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире национального телемарафона заявил, что 31 мая 2022 года оккупанты полностью отключили связь в трех районах: Мелитопольском, Бердянском и Василевском. Несмотря на эти обстоятельства украинские власти находят способы общаться с местными жителями. Коммуникационные сети в этих районах распределены по разному, к примеру, в одном городе более популярны услуги "Укртелекома", а в другом — "Киевстара".

"Очевидно, что оккупанты пытаются повсюду распространить свои сети. Ситуация нестандартная, нецентрализованная, поэтому на каждой территории свои особенности. Насколько мы видим, они по всем вопросам работают через Крым или через так называемые "ЛНР/ДНР", соответственно, мы не видим каких-то российских публичных операторов. Посмотрим со временем, но скорее всего они будут делать что-то гибридное, "серых" операторов, которых невозможно подвести под санкции", — прокомментировал Александр Старух.

Как сообщает Запорожская ОВА, россияне обвиняют Украину в отключении мобильной связи на временно оккупированных ими территориях. В реальности же проблемы возникают из-за аварий, отключения электроснабжения или других технических неполадок.

Как заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, российские войска отключили связь в районе по трем причинам:

чтобы помешать спецслужбам Украины отслеживать активное перемещение военной техники РФ;

для информационной изоляции украинцев;

из-за взрыва, который привел к ранению представителей оккупационной власти.

2 июня жители поселка Веселое Мелитопольского района сообщили журналисту Фокуса, какая связь в оккупации. Последние два дня у них не было связи, однако в четверг появилась сеть оператора Vodafone, на которую удалось перейти с "Киевстара" в рамках национального роуминга. Соединение слабое, однако иногда удается отправить SMS и даже позвонить.

Какая связь в Херсоне и области

Херсонская областная военная администрация отчиталась о ситуации в регионе по информации от местных органов власти. Согласно сообщениям, на оккупированных Россией территориях 2 июня полностью отсутствует мобильная связь и частично Интернет. В недавно освобожденных Кочубеевской и Нововоронцовской общинах мобильная связь частично восстановлена.

"Связь с большинством общин установить не удается. Оккупанты принимают меры, чтобы лишить граждан Украины доступа к правдивой информации. Они пытаются подключить Интернет и мобильную связь через российских провайдеров и операторов. В настоящее время на территории города Херсон Интернет работает через провайдеров в РФ. Доступ к части украинских интернет-источников возможен только через сервисы VPN", — подчеркнула администрация.

Отмечается, что в некоторых районах и населенных пунктах в результате сильных обстрелов повреждены коммуникации, в том числе оборудование для мобильной связи и Интернета. Волонтеры и благотворительные организации по возможности пытаются чинить поврежденные сети.

Во вторник Херсонская ОВА заявила, что оккупанты специально глушат связь в регионе, чтобы распространять SIM-карты российских операторов и собирать паспортные данные абонентов. Администрация призвала не передавать захватчикам конфиденциальную информацию и пообещала восстановление покрытия украинских операторов и провайдеров в будущем. Пока в связи с боевыми действиями непонятно, когда будет связь в Херсоне и других населенных пунктах региона.

В Госспецсвязи подтвердили, что оккупанты отключили оборудование украинских операторов от электропитания. Сейчас базовые станции в Херсонской области находятся под полным контролем противника, а без физического доступа специалисты не смогут устранить неполадки.

"К сожалению, на российских сетях стоит оборудование, которое фильтрует трафик, и они могут снимать информацию, которую вы передаете, если вы не используете безопасные приложения и VPN. Вопрос с дешифрованием, но в соответствии с их законодательством провайдеры должны предоставлять персональную информацию о своих пользователях их спецслужбам", – прокомментировал руководитель Госспецсвязи Юрий Щиголь в эфире телемарафона.

Продажа российских SIM-карт

Еще 26 мая, за четыре дня до отключения, в Херсонской и Запорожской областях начали продавать SIM-карты с российскими номерами. Источники в Мелитополе рассказали, что в продаже доступен единственный тарифный план "На связи", но название оператора не указывался. Стартовый пакет представляет из себя кусок пластика с "симкой", на котором указан номер телефона с кодом "+7", PIN и PUK-коды, а также штрихкод. Сеть оператора на телефоне отображается кодом 25096. Фокус выяснил, что тарифный план с таким названием есть у крымского оператора Win mobile. Эту информацию подтвердил замглавы оккупационной "администрации" Кирилл Стремоусов в комментарии агентству "РИА Новости". Он рассказал, что абоненты могут звонить из Херсонской области в любые регионы РФ. В то же время российское издание "Ведомости", ссылаясь на бывшего регионального чиновника, сообщило, что под брендом Win Mobile предоставляет свои услуги крымский мобильный оператор "K-телеком".

Согласно заявлению пресс-секретаря пророссийской власти Сергея Мороза "ТАСС", тариф предусматривает звонки на российских и украинских операторов, 10 ГБ интернет-трафика и бесплатное пользование всеми мессенджерами.

После отключения связи в Херсоне и Мелитополе выстроились многотысячные очереди за российскими SIM-картами. Как выяснил Фокус, карточки продавали по пять штук на руки, сначала по 75 грн, потом по 100-200 грн. Источники сообщают, что в Херсоне "симки" продавали только после подписания документа о поддержке российского режима, в Мелитополе такого пока нет. Есть информация, что спекулянты покупают SIM-карты на разные паспорта, а затем перепродают их по 1000 грн.

Местные жители жалуются на невозможность связаться с номерами украинских операторов и низкую скорость мобильного Интернета. К примеру, в Мелитополе поймать сигнал для использования мессенджеров людям удается только на улице и поближе к центру города.

Что говорят операторы о связи в Херсонской и Запорожской областях

Фокус отправил запрос мобильным операторам Украины: Vodafone, "Киевстар", lifecell и поинтересовался, как обстоят дела с их покрытием на временно оккупированных РФ территориями.

Как рассказали в Vodafone, ряд базовых станций не работает из-за отсутствия электроснабжения или повреждения оптоволоконных кабелей. Из-за оккупации сотрудники компании пока не могут добраться до оборудования и восстановить его работу.

В "Киевстар" подтвердили, что в некоторых населенных пунктах Запорожской и Херсонской области оккупанты отключили станции украинских операторов от электричества, в частности в Херсоне, Мелитополе и Бердянске. В компании уверяют, что персональные данные абонентов надежно защищены.

В lifecell нам сообщили, что в Херсонской области работают всего несколько базовых станций оператора, которые находятся на подконтрольной Украине территории, в Запорожской — около 60% станций. В связи с этим в некоторых населенных пунктах покрытие полностью отсутствует.

Как пользоваться мобильной связью на оккупированных территориях

Автоматически подключиться к Интернету при помощи SIM-карты российского оператора не получится — нужно вводить настройки подключения вручную. Работает ли украинская связь в Мелитополе, пока неясно. При попытке позвонить на номер украинского оператора сбрасываются настройки.

Подключение на Android:

Настройки

Сеть и интернет

Сим-карты

Точка доступа Нажать на + (добавить).

Точка доступа

Название: internet

APN: internet

Тип аутентификации: PAP или CHAP

Тип APN: default

Канал: LTE, EDGE, GPRS

Подключение на iOS:

Настройки

Точка доступа

APN: internet

Имя пользователя: internet

Пароль: internet

Как уже писали выше, пока Интернет и мобильную связь на временно оккупированных территориях обеспечивают российские власти, они могут получать доступ к данным пользователей удаленно либо же искать компромат, изымая устройства. Украинские госструктуры рекомендуют использовать VPN-сервисы, которые позволяют изменить IP-адрес и обходить блокировки сайтов, они также способствуют анонимности. Кроме того, рекомендуется использовать зашифрованный мессенджер Signal.

"Единственная рекомендация, которую можно дать людям, оказавшимся в такой ситуации — убрать с ПК и смартфонов все, что может стать уликой в глазах оккупантов", — посоветовал телеком-эксперт Роман Химич в комментарии Фокусу.

Ранее писали, что российские войска используют незащищенную связь во время войны в Украине. В армии США выяснили, что оккупанты общаются по обычным мобильным телефонам, когда специальные каналы не работают.