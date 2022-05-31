В Херсонской и Запорожской областях исчезли связь и Интернет: что известно

Местные жители сообщили, что в Херсоне оккупанты выдают российские SIM-карты, а взамен фотографируют паспорта украинцев.

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На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины не работает мобильная связь и Интернет. Фокус разбирался, что происходит.

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Пользователи в социальной сети Facebook жалуются на проблемы со связью "Киевстара" и Vodafone в оккупированных регионах, в частности, в Бердянске, Мелитополе, Энергодаре (находит сеть lifecell), Херсоне, Олешках. Операторы пишут, что пытаются устранить проблемы, но им сложно это сделать, не имея физического доступа к оборудованию.

Как сообщила в Facebook областная государственная администрация, в Херсонской области мобильной связи и Интернета нет уже сутки. Оккупационные власти глушат связь и продают местным жителям SIM-карты российских операторов, но взамен собирают паспортные данные.

"Призываем не делать этого и не предоставлять свои персональные данные оккупантам. Ведь связь украинских операторов в Херсонской области обязательно восстановят", — подчеркнули в ОВА.

Запорожская ОВА уведомила в Facebook, что 31 мая российские войска полностью отключили мобильную связь с тремя районами. В администрации подчеркнули: оккупанты пытаются взять под контроль все каналы коммуникации для информационного и психологического давления на украинцев. К тому же, в оккупированных районах уже давно работают российское радио и телевидение.

Издание "Мост" в Telegram сообщило, что российские SIM-карты продавали под присмотром военных с автоматами и требовали паспорт. Как передает канал "Ху*вый Херсон", в столице региона карточки с кодовыми номерами +799 выдают возле кинотеатра "Украина", а покупателей заставляют подписывать некий документ о поддержке оккупационной власти. Другие бумаги подписывать не нужно, но продавцы фотографируют паспорта и сами "симки", которые дают до пяти штук на руки.

"Очередь с самого утра в центре за СИМ-картами. Орки говорят что связи, Водафон и Киевстар больше не будет", — передают очевидцы.

Оперативный штаб Бердянского исполкома в Telegram подтвердил, что в Бердянске нет мобильной связи:

"Украинские мобильные операторы заявляют, что они не отключали связь и не видят технических причин для ее сбоя. Скорее всего, ее, как всегда, просто глушат. Операторы также заявили, что не намерены уходить с временно оккупированной территории Украины!"

Издание "РИА Мелитополь" сообщает, что с 30 мая мобильной связи и Интернета нет в Мелитополе. SIM-карты подключаются к сети с кодом "25096". Пользователи могут воспользоваться услугами российского оператора "На связи", но настройки надо вводить вручную, и они "слетают" после звонков на украинские номера.

Центр противодействия информации утверждает, что россияне распространяют информацию, будто это украинские власти решили отключить Запорожскую и Херсонскую области от мобильных операторов и провайдеров. На деле связь глушат только сами оккупанты.

"Причиной, по мнению рашистов, служит "правда", которую люди в оккупации начали рассказывать своим родственникам и близким о "хороших русских солдатах", которые не убивают и не грабят, а помогают людям. Предостерегаем: это дезинформация! Отключение украинцев от мобильных операторов и провайдеров Интернета – это часть оккупационных действий для проникновения роспропаганды в украинское медиапространство", — заявили в ЦОД.

Фокус направил запросы операторам "Киевстара" и Vodafone, чтобы получить достоверную информацию о работах сетей на временно оккупированных территориях. На момент написания материала мы не получили ответов. Следите за нашими новостями.

Ранее "заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область в ближайшее время станет полноценным регионом РФ. Как уверяет коллаборант, на референдуме присоединение к России поддержат до 70% жителей.