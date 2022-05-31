У Херсонській та Запорізькій областях зникли зв'язок та інтернет: що відомо

Місцеві жителі повідомили, що в Херсоні окупанти видають російські SIM-картки, а натомість фотографують паспорти українців.

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На окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України не працює мобільний зв'язок та інтернет. Фокус розбирався, що відбувається.

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Користувачі в соціальній мережі Facebook скаржаться на проблеми зі зв'язком "Київстару" та Vodafone в окупованих регіонах, зокрема, в Бердянську, Мелітополі, Енергодарі (знаходить мережу lifecell), Херсоні, Олешках. Оператори пишуть, що намагаються усунути проблеми, але їм важко це зробити, не маючи фізичного доступу до обладнання.

Як повідомила у Facebook обласна державна адміністрація, на Херсонщині мобільного зв'язку та інтернету немає вже добу. Окупаційна влада глушить зв'язок і продає місцевим жителям SIM-карти російських операторів, але натомість збирає паспортні дані.

"Закликаємо не робити цього і не надавати своїх персональних даних окупантам. Адже зв'язок українських операторів у Херсонській області обов'язково відновлять", — наголосили в ОВА.

Запорізька ОВА повідомила у Facebook, що 31 травня російські війська повністю відключили мобільний зв'язок із трьома районами. В адміністрації наголосили: окупанти намагаються взяти під контроль усі канали комунікації для інформаційного та психологічного тиску на українців. До того ж в окупованих районах вже давно працюють російське радіо та телебачення.

Видання "Міст" у Telegram повідомило, що російські SIM-карти продавали під наглядом військових з автоматами та вимагали паспорт. Як передає канал "Ху*вий Херсон", у столиці регіону картки з кодовими номерами +799 видають біля кінотеатру "Україна", а покупців змушують підписувати документ про підтримку окупаційної влади. Інші папери підписувати не потрібно, але продавці фотографують паспорти та самі "сімки", які дають до п'яти штук на руки.

"Черга з самого ранку в центрі за СІМ-картами. Орки кажуть, що зв'язку, Водафон та Київстар більше не буде", — передають очевидці.

Оперативний штаб Бердянського виконкому в Telegram підтвердив, що у Бердянську немає мобільного зв'язку:

"Українські мобільні оператори заявляють, що вони не відключали зв'язок і не бачать технічних причин для його збою. Найімовірніше, його, як завжди, просто глушать. Оператори також заявили, що не мають на меті залишати тимчасово окуповану територію України!"

Видання "РІА Мелітополь" повідомляє, що з 30 травня мобільного зв'язку та інтернету немає в Мелітополі. SIM-картки підключаються до мережі з кодом "25096". Користувачі можуть скористатися послугами російського оператора "На зв'язку", але налаштування треба вводити вручну, і вони "злітають" після дзвінків на українські номери.

Центр протидії інформації стверджує, що росіяни поширюють інформацію, ніби це українська влада вирішила відключити Запорізьку та Херсонську області від мобільних операторів та провайдерів. Насправді зв'язок глушать лише самі окупанти.

"Причиною, на думку рашистів, є "правда", яку люди в окупації почали розповідати своїм родичам і близьким про "добрих російських солдатів", які не вбивають і не грабують, а допомагають людям. Застерігаємо: це дезінформація! Відключення українців від мобільних операторів та провайдерів інтернету — це частина окупаційних дій для проникнення роспропаганди в український медіапростір", — заявили в ЦОД.

Фокус направив запити операторам "Київстару" та Vodafone, щоб отримати правдиву інформацію про роботи мереж на тимчасово окупованих територіях. На момент написання матеріалу ми не отримали відповіді. Слідкуйте за нашими новинами.

Раніше "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що Херсонська область найближчим часом стане повноцінним регіоном РФ. Як запевняє колаборант, на референдумі приєднання до Росії підтримають до 70% мешканців.