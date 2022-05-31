"Восстановить связь в Херсонской области пока не удастся": в Госспецсвязи назвали причину

В Госспецсвязи сообщили, почему южный регион Украины отключили от связи и Интернета.

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В Госспецсвязи подтвердили информацию о том, что в Херсонской области отключены сети украинских мобильных операторов. Об этом служба написала в своем телеграм-канале.

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Служба заявила, что оккупанты вмешались в работу оборудования украинских мобильных операторов: отключили его от питания, отсоединили кабели. Эту информацию Госспецсвязи получила непосредственно от компаний.

"В настоящее время жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа в интернет, а также без возможности совершить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны", — говорится в сообщении.

В службе признали, что в ближайшее время восстановить связь в Херсонской области не получится, потому что все необходимое для работы сетей оборудование "находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных".

Ведомство не исключает дальнейших попыток подключения украинских пользователей к российским интернет-сетям и мобильным операторам, полностью контролируемым вражескими спецслужбами. Госспецсвязи считает такие действия грубым нарушением международного законодательства.

"Это еще одно подтверждение того, что нужно усилить ограничение доступа России к любым технологиям. В таком случае Украина будет обращаться в международные организации, чтобы прекратить незаконные действия оккупантов", — подчеркнули украинские чиновники.

Ранее мы сообщали о том, что в Херсоне и области не работает мобильная связь от "Киевстар" и "Водафон". Абоненты оставляли жалобы на страницах операторов в соцсетях, а также писали о том, что пока работает "Лайфселл". Также мы информировали о том, что связи нет в Мелитополе, Бердянске, Орехове (Запорожская область). Касательно отсутствия связи в Запорожской области Госспецсвязи информацию не предоставила.

Фокус также направил запрос на подтверждение информации украинским операторам, но на момент написания этого материала они не ответили.