"Відновити зв'язок на Херсонщині поки не вдасться": у Держспецзв'язку назвали причину

У Держспецзв'язку повідомили, чому південний регіон України відключили від зв'язку та Інтернету.

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У Держспецзв'язку підтвердили інформацію про те, що на Херсонщині відключено мережі українських мобільних операторів. Про це служба написала у своєму телеграм-каналі.

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Служба заявила, що окупанти втрутилися у роботу обладнання українських мобільних операторів: відключили його від живлення, від'єднали кабелі. Цю інформацію Держспецзв'язку одержала безпосередньо від компаній.

"Наразі жителі регіону залишилися без українського мобільного зв'язку та доступу в інтернет, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони", — йдеться у повідомленні.

У службі визнали, що найближчим часом відновити зв'язок у Херсонській області не вийде, тому що все необхідне для роботи мереж обладнання "перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових".

Відомство не виключає подальших спроб підключення українських користувачів до російських інтернет-мереж та мобільних операторів, що повністю контролюються ворожими спецслужбами. Держспецзв'язку вважає такі дії грубим порушенням міжнародного законодавства.

"Це ще одне підтвердження того, що потрібно посилити обмеження доступу Росії до будь-яких технологій. У такому разі Україна звертатиметься до міжнародних організацій, щоб припинити незаконні дії окупантів", — наголосили українські чиновники.

Раніше ми повідомляли про те, що в Херсоні та області не працює мобільний зв'язок від "Київстар" та "Водафон". Абоненти залишали скарги на сторінках операторів у соцмережах, а також писали про те, що поки що працює "Лайфсел". Також ми інформували про те, що зв'язку немає у Мелітополі, Бердянську, Оріхові (Запорізька область). Щодо відсутності зв'язку у Запорізькій області Держспецзв'язку інформацію не надала.

Фокус також надіслав запит на підтвердження інформації українським операторам, але на момент написання цього матеріалу вони не відповіли.