Войска РФ используют незащищенную связь: как это помогает ВСУ уничтожать врага

Российские военные звонят друг другу и своим семьям по обычным мобильным телефонам, выдавая свое местоположение.

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Российские военные используют в Украине незащищенную связь, что делает их уязвимыми для слежки и прослушки. Об этом секретарь армии США Кристин Вормут заявила 31 мая на заседании Атлантического совета, передает сайт Fed Scoop.

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Военнослужащие ВС РФ с помощью незашифрованных устройств связываются как со своими близкими, так и с другими подразделениями, в частности, речь идет об обычных сотовых телефонах. Благодаря этому украинские специалисты могут не только перехватывать разговоры, но и определять местоположение противников и передавать данные ВСУ.

По словам Кристин Вормут, армии США следует извлечь уроки из провалов РФ во время войны на территории Украины, в том числе позаботиться о безопасности каналов связи. Российские войска продемонстрировали на своем примере, что происходит, когда солдаты пользуются мобильными телефонами по привычке или в случае выхода из строя защищенных систем связи.

"Когда военнослужащие используют незашифрованные каналы, это делает их уязвимыми. Конечно, большинство наших молодых солдат привыкли везде носить с собой телефоны. Но в более широком смысле, я думаю, это говорит о том, что нам придется подумать о том, как мы можем уменьшить сигнатуры наших формирований на поле боя — насколько это возможно, потому что сражения в будущем будут очень "прозрачными", — высказалась Кристин Вормут.

Война в Украине также показала большую угрозу со стороны беспилотников: обе стороны используют летательные аппараты для разведки и поражения противников. США помогают украинцам, поставляя свои БПЛА и барражирующие боеприпасы, и в то же время пытаются улучшить собственные системы противовоздушной и противоракетной обороны. По словам Вормут, в плане материально-технического обеспечения американцы подготовлены лучше РФ, но угроза все равно есть, особенно учитывая вероятность войны с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Дроны и другие беспилотные системы станут для нас серьезной проблемой. Мы усердно работаем над этим, но впереди еще много работы", — подчеркнула секретарь.

Ранее стало известно, почему российские военные не могут воспользоваться системой спецсвязи в Украине. В перехваченных разговорах россияне пожаловались на сбой в работе защищенных каналов, поэтому им пришлось звонить с помощью украинской SIM-карты. По данным Bellingcat, под Харьковом ВС РФ пытались использовать криптофоны "Эра", но перед этим сами разрушили вышки сотовой связи, необходимые для их работы.

Тем временем, оккупанты отключили мобильную связь в Херсонской и Запорожской областях. Украинские операторы утверждают, что россияне вручную лишили телекоммуникационное оборудование электроснабжения.