Противник без связи: почему российские криптофоны не работают в Украине

Христо Грозев полагает, что российские военные сами виноваты в том, что лишили себя "сверхзащищенной" связи, разрушив инфраструктуру мобильных операторов.

Расследователь Христо Грозев в своем Твиттере сообщил о том, что российские военные не смогли воспользоваться собственной системой спецсвязи. Эксперт полагает, что военные сами в этом виноваты.

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Bellingcat удалось перехватить разговор офицера ФСБ, находящегося в Харьковской области, и его руководителя. Грозев приводит отрывок этого диалога.

"Это не худшая часть. В телефонном разговоре, где офицер ФСБ, прикомандированный к 41-й армии, сообщает о смертях своему начальнику в Туле, он говорит, что потерян доступ ко всем защищенным каналам связи. Поэтому ему пришлось звонить, используя местную СИМ-карту", — написал Грозев.

По словам Грозева, начальник офицера ФСБ — это Дмитрий Шевченко, старший офицер ФСБ из Тулы.

"Мы идентифицировали его, обнаружив его номер телефона в телефонных книгах при помощи приложений с открытым исходным кодом (и в списке, опубликованном украинской военной разведкой)", — сообщил Христо.

В своем твитте Грозев пишет: "Идиоты пытались использовать криптофоны "Эра" в Харькове, предварительно разрушив множество вышек сотовой связи 3G и заменив их другими (вероятно, имеются ввиду передвижные базовые станции, — ред.). "Эре" нужны 3G/4G для связи. Российская армия оснащена защищенными телефонами, которые не могут работать в районах, где действует российская армия".

Украинские операторы мобильной связи подтверждают факт разрушения инфраструктуры в Харькове и области. Так, Киевстар информировал: "К сожалению, сложная ситуация в областях, которые находятся в зоне боевых действий из-за отсутствия подачи электроэнергии и разрывов: Херсонская, Харьковская, Донецкая, Луганская и Киевская области". А клиенты Vodafone из Харьковской области жаловались на отсутствие связи 6 марта. Иными словами, не имея доступа к 3G/4G и лишившись электроэнергии, силы противника оставили без связи и себя.

"Во время разговора вы слышите, как офицер ФСБ в Украине спрашивает своего начальника, может ли он говорить через защищенную систему "Эра". Босс говорит, что "Эра" не работает. "Эра" — это сверхдорогая криптосистема, которую Минобороны Росси представило в 2021 году с большой помпой. Гарантированная работа "в любых условиях", — прокомментировал Грозев.

По его словам, большая часть российского телефонного траффика попала в открытый эфир потому, что власти РФ приняли так называемый "закон bellingcat" (случилось это после сбития малайзийского "Боинга" над Донбассом). Этот закон запрещает военным использовать телефоны иностранного производства, потому что они "не защищены". На практике оказалось, что суперзащищенные российские "криптофоны" — не эффективны.

Что известно о российских "криптофонах"

В июне 2021 года российское издание 3DNews (на него ссылается и Грозев), сообщило, что технополис "Эра" работает над защищенным смартфоном, способным работать в различных режимах и обеспечивать безопасную связь, а также и над созданием диджитал-экосистемы "Кварц" "для повседневной деятельности военных" и системы под названием "Паспорт", дающей военным доступ "к тем данным, которые им необходимы в повседневной жизни"

Издание акцентировало, что телефоны и системы будут обязательными для использования на территориях воинских частей.

"Мы никогда не разрешим использование импортных сотовых телефонов на территории воинской части. Мы прекрасно понимаем, что это источник утечек, это серьезнейшая опасность, угроза. Мы на это, к сожалению, никогда не пойдем", — прокомментировал замруководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук.

Ранее мы сообщали о том, что Россия успешно протестировала работу "суверенного" Интернета и теперь практически готова отключиться от Глобальной Сети.м