Супротивник без зв'язку: чому російські криптофони не працюють в Україні

Христо Грозев вважає, що російські військові самі винні в тому, що позбавили себе "надзахищеного" зв'язку, зруйнувавши інфраструктуру мобільних операторів.

Розслідувач Христо Грозев у своєму Твіттері повідомив, що російські військові не змогли скористатися власною системою спецзв'язку. Експерт вважає, що військові самі в цьому винні.

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Bellingcat вдалося перехопити розмову офіцера ФСБ, що в Харківській області, та його керівника. Грозев наводить уривок цього діалогу.

"Це не найгірша частина. В телефонній розмові, де офіцер ФСБ, відряджений до 41-ї армії, повідомляє про смерті свого начальника в Тулі, він каже, що втрачено доступ до всіх захищених каналів зв'язку. Тому йому довелося дзвонити, використовуючи місцеву СІМ карту", — написав Грозев.

За словами Грозева, начальник офіцера ФСБ — це Дмитро Шевченко, старший офіцер ФСБ із Тули.

"Ми ідентифікували його, виявивши його номер телефону в телефонних книгах за допомогою додатків з відкритим вихідним кодом (і в списку, опублікованому українською військовою розвідкою)", — повідомив Христо.

У своєму твіті Грозев пише: "Ідіоти намагалися використовувати криптофони "Ера" в Харкові, попередньо зруйнувавши безліч веж стільникового зв'язку 3G і замінивши їх на інші (ймовірно, має на увазі пересувні базові станції, — ред.). "Ері" потрібні 3G/4G для зв'язку. Російська армія оснащена захищеними телефонами, які не можуть працювати в районах, де діє російська армія".

Українські оператори мобільного зв'язку підтверджують факт руйнування інфраструктури в Харкові та області. Так, Київстар інформував: "На жаль, складна ситуація в областях, які перебувають у зоні бойових дій через відсутність подачі електроенергії та розривів: Херсонська, Харківська, Донецька, Луганська та Київська області". А клієнти Vodafone із Харківської області скаржилися на відсутність зв'язку 6 березня. Інакше кажучи, не маючи доступу до 3G/4G і втративши електроенергію, сили противника залишили без зв'язку і себе.

"Під час розмови ви чуєте, як офіцер ФСБ в Україні запитує свого начальника, чи може він говорити через захищену систему "Ера". Бос каже, що "Ера" не працює. "Ера" — це наддорога криптосистема, яку Міноборони Росії представило у 2021 році з великою помпою. Гарантована робота "за будь-яких умов", — прокоментував Грозев.

За його словами, велика частина російського телефонного трафіку потрапила у відкритий ефір тому, що влада РФ прийняла так званий "закон bellingcat" (відбулося це після збиття малайзійського "Боїнга" над Донбасом). Цей закон забороняє військовим використовувати телефони іноземного виробництва, тому що вони не захищені. Насправді виявилося, що суперзахищені російські "криптофони" — не ефективні.

Що відомо про російські "криптофони"

У червні 2021 року російське видання 3DNews (на нього посилається і Грозев), повідомило, що технополіс "Ера" працює над захищеним смартфоном, здатним працювати в різних режимах та забезпечувати безпечний зв'язок, а також над створенням діджитал-екосистеми "Кварц" "для повсякденної діяльності військових" та системи під назвою "Паспорт", що дає військовим доступ "до тих даних, які їм необхідні в повсякденному житті"

Видання наголосило, що телефони та системи будуть обов'язковими для використання на територіях військових частин.

"Ми ніколи не дозволимо використання імпортних стільникових телефонів на території військової частини. Ми чудово розуміємо, що це джерело витоків, це серйозна небезпека, загроза. Ми на це, на жаль, ніколи не підемо", — прокоментував заступник керівника Департаменту інформаційних систем військового відомства генерал-майор Олександр Осадчук.

Раніше ми повідомляли про те, що Росія успішно протестувала роботу "суверенного" Інтернету і тепер практично готова відключитися від Глобальної Мережі.