Війська РФ використовують незахищений зв'язок: як це допомагає ЗСУ знищувати ворога

Російські військові дзвонять одне одному та своїм сім'ям, використовуючи звичайні мобільні телефони, видаючи своє місцеперебування.

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Російські військові використовують в Україні незахищений зв'язок, що робить їх уразливими для стеження та прослуховування. Про це секретарка армії США Крістін Вормут заявила 31 травня на засіданні Атлантичної ради, повідомляє сайт Fed Scoop.

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Військовослужбовці ЗС РФ за допомогою незашифрованих пристроїв зв'язуються як зі своїми близькими, так і з іншими підрозділами, зокрема йдеться про звичайні стільникові телефони. Завдяки цьому українські фахівці можуть не лише перехоплювати розмови, а й визначати місце розташування супротивників та передавати дані ЗСУ.

За словами Крістін Вормут, армії США слід винести уроки з провалів РФ під час війни на території України, зокрема подбати про безпеку каналів зв'язку. Російські війська продемонстрували на своєму прикладі, що відбувається, коли солдати користуються мобільними телефонами за звичкою або в разі виходу з експлуатації захищених систем зв'язку.

"Коли військовослужбовці використовують незашифровані канали, це робить їх уразливими. Звичайно, більшість наших молодих солдатів звикли скрізь носити з собою телефони. Але в ширшому сенсі, я думаю, це говорить про те, що нам доведеться подумати про те, як ми можемо зменшити сигнатури наших формувань на полі бою — наскільки це можливо, тому що битви в майбутньому будуть дуже прозорими, — висловилася Крістін Вормут.

Війна в Україні також показала велику загрозу з боку безпілотників: обидві сторони використовують літальні апарати для розвідки та ураження супротивників. США допомагають українцям, постачаючи свої БПЛА та баражуючі боєприпаси, і водночас намагаються покращити власні системи протиповітряної та протиракетної оборони. За словами Вормут, у плані матеріально-технічного забезпечення американці підготовлені краще за РФ, але загроза все одно є, особливо з огляду на ймовірність війни з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Дрони та інші безпілотні системи стануть для нас серйозною проблемою. Ми старанно працюємо над цим, але попереду ще багато роботи", — наголосила секретар.

Раніше стало відомо, чому російські військові не можуть скористатися системою спецзв'язку в Україні. В перехоплених розмовах росіяни поскаржилися на збій у роботі захищених каналів, тому їм довелося дзвонити за допомогою української SIM-картки. За даними Bellingcat, під Харковом ЗС РФ намагалися використовувати криптофони "Ера", але перед цим самі зруйнували вежі стільникового зв'язку, необхідні для їхньої роботи.

Тим часом окупанти відключили мобільний зв'язок у Херсонській та Запорізькій областях. Українські оператори запевняють, що росіяни вручну позбавили телекомунікаційне обладнання електропостачання.