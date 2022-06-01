Війська РФ використовують незахищений зв'язок: як це допомагає ЗСУ знищувати ворога
Російські військові дзвонять одне одному та своїм сім'ям, використовуючи звичайні мобільні телефони, видаючи своє місцеперебування.
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Російські військові використовують в Україні незахищений зв'язок, що робить їх уразливими для стеження та прослуховування. Про це секретарка армії США Крістін Вормут заявила 31 травня на засіданні Атлантичної ради, повідомляє сайт Fed Scoop.
Військовослужбовці ЗС РФ за допомогою незашифрованих пристроїв зв'язуються як зі своїми близькими, так і з іншими підрозділами, зокрема йдеться про звичайні стільникові телефони. Завдяки цьому українські фахівці можуть не лише перехоплювати розмови, а й визначати місце розташування супротивників та передавати дані ЗСУ.
За словами Крістін Вормут, армії США слід винести уроки з провалів РФ під час війни на території України, зокрема подбати про безпеку каналів зв'язку. Російські війська продемонстрували на своєму прикладі, що відбувається, коли солдати користуються мобільними телефонами за звичкою або в разі виходу з експлуатації захищених систем зв'язку.
"Коли військовослужбовці використовують незашифровані канали, це робить їх уразливими. Звичайно, більшість наших молодих солдатів звикли скрізь носити з собою телефони. Але в ширшому сенсі, я думаю, це говорить про те, що нам доведеться подумати про те, як ми можемо зменшити сигнатури наших формувань на полі бою — наскільки це можливо, тому що битви в майбутньому будуть дуже прозорими, — висловилася Крістін Вормут.
Війна в Україні також показала велику загрозу з боку безпілотників: обидві сторони використовують літальні апарати для розвідки та ураження супротивників. США допомагають українцям, постачаючи свої БПЛА та баражуючі боєприпаси, і водночас намагаються покращити власні системи протиповітряної та протиракетної оборони. За словами Вормут, у плані матеріально-технічного забезпечення американці підготовлені краще за РФ, але загроза все одно є, особливо з огляду на ймовірність війни з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Дрони та інші безпілотні системи стануть для нас серйозною проблемою. Ми старанно працюємо над цим, але попереду ще багато роботи", — наголосила секретар.
Раніше стало відомо, чому російські військові не можуть скористатися системою спецзв'язку в Україні. В перехоплених розмовах росіяни поскаржилися на збій у роботі захищених каналів, тому їм довелося дзвонити за допомогою української SIM-картки. За даними Bellingcat, під Харковом ЗС РФ намагалися використовувати криптофони "Ера", але перед цим самі зруйнували вежі стільникового зв'язку, необхідні для їхньої роботи.
Тим часом окупанти відключили мобільний зв'язок у Херсонській та Запорізькій областях. Українські оператори запевняють, що росіяни вручну позбавили телекомунікаційне обладнання електропостачання.