Українські оператори пояснили, чому немає зв'язку у Херсонській та Запорізькій областях

У Vodafone та "Київстарі" заявили, що окупанти відключили телекомунікаційне обладнання від енергопостачання.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Два дні тому стало відомо про те, що в Херсонській та Запорізькій областях місцеві жителі втратили доступ до мобільного зв'язку від українських операторів. Фокус дізнався у компаній про причини припинення роботи мереж.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

У Vodafone повідомили, що низка базових станцій "в цьому регіоні" (запит стосувався Херсонської та Запорізької областей, — ред.) не працює через відсутність електропостачання та обрив волоконно-оптичних ліній зв'язку.

"Фізичного доступу до багатьох об'єктів для проведення ремонтних робіт поки немає", — наголосили у пресслужбі.

У "Київстар" заявили, що у деяких населених пунктах на тимчасово окупованих територіях виникли складнощі у роботі послуг мобільного зв'язку.

"Це пов'язано з тим, що окупанти відключили енергопостачання для телекомунікаційного обладнання українських мобільних операторів. Зокрема, у містах Херсон, Мелітополь, Бердянськ", — йдеться у офіційній відповіді Фокусу.

Оператор також висловив жаль щодо того, що наразі працівники не мають доступу до об'єктів телекоммережі у тимчасово окупованих населених пунктах, що унеможливлює проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

"При цьому всі особисті дані клієнтів надійно захищені", — наголосили в "Київстар".

Нагадаємо, що вчора Держспецзв'язку підтвердила, що в Херсонській області зникло покриття, яке надає українські оператори. Назви компаній служба не уточнила, проте місцеві жителі у коментарях на сторінках операторів у соцмережі Faebook писали, що у них немає доступу до мереж "Київстар" та Vodafone. А ось доступ до Lifecell був.

Фокус надіслав Lifecell запит на надання інформації про стан роботи мереж у Запорізькій та Херсонській областях. Слідкуйте за нашими новинами.

Раніше ми писали про те, що мешканцям Херсонської області окупанти видають SIM-картки російських операторів — по 5 штук на руки. Натомість українцям пропонують підписати "деякі документи на підтримку окупаційної влади", або дозволити їм сфотографувати паспорти. Обласна державна адміністрація закликала українців не співпрацювати із росіянами.