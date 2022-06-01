Украинские операторы пояснили, почему нет связи в Херсонской и Запорожской областях

В Vodafone и "Киевстаре" заявили, что оккупанты отключили телекоммуникационное оборудование от энергоснабжения.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Два дня назад стало известно о том, что в Херсонской и Запорожской областях местные жители лишились доступа к мобильной связи от украинских операторов. Фокус узнал у компаний о причинах прекращения работы сетей.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В Vodafone сообщили, что ряд базовых станций "в этом регионе" (запрос касался Херсонской и Запорожской областей, — ред.) не работает по причине отсутствия электроснабжения и обрыва волоконно-оптических линий связи.

"Физического доступа ко многим объектам для проведения ремонтных работ пока нет", — подчеркнули в пресс-службе.

В "Киевстар" заявили, что в некоторых населенных пунктах на временно оккупированных территориях возникли сложности в работе услуг мобильной связи.

"Это связано с тем, что оккупанты отключили энергоснабжение для телекоммуникационного оборудования украинских мобильных операторов. В частности, в городах Херсон, Мелитополь, Бердянск", — говорится в официальном ответе Фокусу.

Оператор также выразил сожаление по поводу того, что на данный момент сотрудники не имеют доступа к объектам телекомсети во временно оккупированных населенных пунктах, что делает невозможным проведение ремонтных и восстановительных работ.

"При этом все личные данные клиентов надежно защищены", — акцентировали в "Киевстар".

Напомним, что вчера Госспецсвязи подтвердила, что в Херсонской области пропало покрытие, предоставляемое украинскими операторами. Названия компаний служба не уточнила, однако местные жители в комментариях на страницах операторов в соцсети Faebook писали, что у них нет доступа к сетям "Киевстар" и Vodafone. А вот доступ к Lifecell — был.

Фокус направил Lifecell запрос на предоставление информации о состоянии работы сетей в Запорожской и Херсонской областях. Следите за нашими новостями.

Ранее мы писали о том, что жителям Херсонской области оккупанты выдают SIM-карты российских операторов — по 5 штук на руки. Взамен украинцам предлагают подписать "некие документы в поддержку оккупационной власти", или разрешить им сфотографировать паспорта. Областная государственная администрация призвала украинцев не сотрудничать с россиянами.

Отметим, что в компании "Киевстар" заявляли, что оккупанты не смогут контролировать сети на временно оккупированных территориях.