РФ не сможет контролировать связь на оккупированных территориях Украины, - Киевстар

Мобильный оператор следит за состоянием украинских вышек и может удаленно отключить их в случае угрозы.

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Российские войска не способны вмешиваться в работу украинских мобильных сетей и контролировать связь на оккупированных территориях. Об этом президент "Киевстар" Александр Комаров рассказал LIGA.net.

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По его словам, пока есть возможность, оборудование будет обеспечивать граждан Украины мобильной связью. Абоненты, находящиеся во временно оккупированных районах могут пользоваться украинскими сетями, если россияне не повредили или не обесточили инфраструктуру. Операторы мобильной связи дистанционно следят за состоянием вышек и готовы быстро отключить их, но только в случае какой-либо угрозы.

"Все слухи о том, что россияне "контролируют" связь на оккупированных территориях – из-за непонимания, как работают мобильные сети", – подчеркнул Александр Комаров.

Глава "Киевстар" признал, что Россия может запустить в Украине собственное оборудование для мобильной связи. В частности, распространить сети операторов "Феникс" и "Крымтел", которые уже работают на оккупированной территории Донецкой республики и Крыма соответственно.

Ранее представитель мобильного оператора lifecell рассказал, что оккупанты пытались всячески лишить украинцев связи: в том числе глушили станции при помощи спецоборудования, обстреливали башни из артиллерии, взрывали кабели гранатами. В lifecell и Vodafone также утверждают, что российские войска не могут захватить контроль над украинскими сетями.

На освобожденных территориях Украины специалисты постепенно восстанавливают связь и поврежденную инфраструктуру. В этом деле им помогает спутниковый Интернет Starlink от Илона Маска: терминалы поддерживают работу базовых станций, и в будущем могут их заменить. Кроме того, операторы используют сверхмощные антенны Vega (Сomarcom).

Сообщали также, что ВС РФ используют беспилотник для подавления мобильной связи в Украине. БПЛА "Орлан-10" входит в состав комплекса радиоэлектронной-борьбы "Леер-3". Российские источники утверждают, что они способны подавлять работу вышек мобильной связи 3G и 4G, рассылать сообщения абонентам, а также разбрасывать устройства для глушения сигнала.