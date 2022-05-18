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Спутниковый Интернет Starlink может заменить мобильную связь в Украине, — Vodafone

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Мобильная связь, смартфон, телефон, вышка
Фото: Getty Images

Космическая технология уже сейчас поддерживает сети мобильных операторов Украины, чью инфраструктуру специально повредили российские войска.

Спутниковый Интернет Starlink от компании SpaceX, основанной Илоном Маском, может заменить украинцам мобильную связь. Об этом генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова в интервью изданию "Лига Бизнес".

После начала вторжения Россия всячески пыталась лишить украинцев связи: обстреливали вышки, глушили станции, разрушали инфраструктуру. На деоккупированных территориях операторы пытаются восстановить сотовые сети, и в этом им сильно помогает американский проект Starlink. Представители lifecell отмечают, что в нескольких городах Киевской области к спутниковым терминалам подключали базовые станции, чтобы восстановить мобильную связь.

"Вероятно, в будущем Starlink можно будет использовать не только как временное решение во время войны, но и как эффективную альтернативу обеспечения связи в отдаленных районах", – прокомментировала Ольга Устинова.

В результате боевых действий у Vodafone не работают около 10% вышек, у lifecell — 7,5%. По словам Ольги Устиновой, российские войска часто умышленно разрушали телекоммуникационную инфраструктуру в Украине, например, взрывали силовые кабели гранатами. Vodafone оценил ущерб в 1,5 млрд грн, в эту сумму вошло как затраты на восстановление, так и потерянный доход — по итогам первого квартала 2022 года прибыль компании сократилась на 42%.

Vodafone
Уничтоженная станция Vodafone
Фото: Facebook

Для поддержания мобильных сетей операторы использовали антенны со сверхмощным сигналом Vega (Сomarcom), при необходимости питание оборудования обеспечивали дизельные генераторы. Представители Vodafone и lifecell утверждают, что оккупанты не могут перехватить информацию об абонентах даже в оккупированных районах, а в случае угрозы операторы могут быстро отключить часть сети удаленно.

Ранее Госспецсвязи рассказала, как подключиться к Starlink в Украине и сколько это стоит. По решению Нацкомиссии радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи абонентом спутниковой сети может любой украинец, но только во время войны.

Писали также, как Starlink раздает Интернет жителям Киевской и Черниговской областей, которые лишились связи в результате боевых действий. В апреле на территории Украины действовали более 10 тысяч терминалов, которые поставила компания SpaceX Илона Маска и некоторые страны Европы.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал, как Россия может заглушить Интернет Starlink в Украине. Для этого оккупантам потребуется сбить спутники крылатыми ракетами или использовать военные "глушилки".