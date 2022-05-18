Спутниковый Интернет Starlink может заменить мобильную связь в Украине, — Vodafone

Космическая технология уже сейчас поддерживает сети мобильных операторов Украины, чью инфраструктуру специально повредили российские войска.

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Спутниковый Интернет Starlink от компании SpaceX, основанной Илоном Маском, может заменить украинцам мобильную связь. Об этом генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова в интервью изданию "Лига Бизнес".

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После начала вторжения Россия всячески пыталась лишить украинцев связи: обстреливали вышки, глушили станции, разрушали инфраструктуру. На деоккупированных территориях операторы пытаются восстановить сотовые сети, и в этом им сильно помогает американский проект Starlink. Представители lifecell отмечают, что в нескольких городах Киевской области к спутниковым терминалам подключали базовые станции, чтобы восстановить мобильную связь.

"Вероятно, в будущем Starlink можно будет использовать не только как временное решение во время войны, но и как эффективную альтернативу обеспечения связи в отдаленных районах", – прокомментировала Ольга Устинова.

В результате боевых действий у Vodafone не работают около 10% вышек, у lifecell — 7,5%. По словам Ольги Устиновой, российские войска часто умышленно разрушали телекоммуникационную инфраструктуру в Украине, например, взрывали силовые кабели гранатами. Vodafone оценил ущерб в 1,5 млрд грн, в эту сумму вошло как затраты на восстановление, так и потерянный доход — по итогам первого квартала 2022 года прибыль компании сократилась на 42%.

[ + – ] Уничтоженная станция Vodafone Фото: Facebook

Для поддержания мобильных сетей операторы использовали антенны со сверхмощным сигналом Vega (Сomarcom), при необходимости питание оборудования обеспечивали дизельные генераторы. Представители Vodafone и lifecell утверждают, что оккупанты не могут перехватить информацию об абонентах даже в оккупированных районах, а в случае угрозы операторы могут быстро отключить часть сети удаленно.

Ранее Госспецсвязи рассказала, как подключиться к Starlink в Украине и сколько это стоит. По решению Нацкомиссии радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи абонентом спутниковой сети может любой украинец, но только во время войны.

Писали также, как Starlink раздает Интернет жителям Киевской и Черниговской областей, которые лишились связи в результате боевых действий. В апреле на территории Украины действовали более 10 тысяч терминалов, которые поставила компания SpaceX Илона Маска и некоторые страны Европы.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал, как Россия может заглушить Интернет Starlink в Украине. Для этого оккупантам потребуется сбить спутники крылатыми ракетами или использовать военные "глушилки".