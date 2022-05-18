Супутниковий інтернет Starlink може замінити мобільний зв'язок в Україні, — Vodafone

Космічна технологія вже зараз підтримує мережі мобільних операторів України, чию інфраструктуру спеціально пошкодили російські війська.

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Супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX, заснованої Ілоном Маском, може замінити українцям мобільний зв'язок. Про це генеральна директорка "Vodafone Україна" Ольга Устинова в інтерв'ю виданню "Ліга Бізнес".

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Після початку вторгнення Росія всіляко намагалася позбавити українців зв'язку: обстрілювала вежі, глушила станції, руйнувала інфраструктуру. На деокупованих територіях оператори намагаються відновити мережі, і в цьому їм дуже допомагає американський проєкт Starlink. Представники lifecell зазначають, що в кількох містах Київської області до супутникових терміналів підключали базові станції, щоб відновити мобільний зв'язок.

"Імовірно, у майбутньому Starlink можна буде використовувати не лише як тимчасове рішення під час війни, а й як ефективну альтернативу забезпечення зв'язку у віддалених районах", — прокоментувала Ольга Устинова.

Унаслідок бойових дій у Vodafone не працюють близько 10% вишок, у lifecell — 7,5%. За словами Ольги Устинової, російські війська часто навмисно руйнували телекомунікаційну інфраструктуру в Україні, наприклад, підривали силові кабелі гранатами. Vodafone оцінив збиток у 1,5 млрд грн, до цієї суми увійшли як витрати на відновлення, так і втрачений дохід — за підсумками першого кварталу 2022 року прибуток компанії скоротився на 42%.

[ + – ] Знищена станція Vodafone Фото: Facebook

Для підтримки мобільних мереж оператори використовували антени з надпотужним сигналом Vega (Сomarcom), за потреби живлення обладнання забезпечували дизельні генератори. Представники Vodafone і lifecell стверджують, що окупанти не можуть перехопити інформацію про абонентів навіть у окупованих районах, а в разі загрози оператори можуть швидко відключити частину мережі віддалено.

Раніше Держспецзв'язку розповіла, як підключитися до Starlink в Україні та скільки це коштує. За рішенням Нацкомісії радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку абонентом супутникової мережі може будь-який українець, але лише під час війни.

Писали також, як Starlink роздає інтернет жителям Київської та Чернігівської областей, які втратили зв'язок у результаті бойових дій. У квітні на території України діяло понад 10 тисяч терміналів, які прислала компанія SpaceX Ілона Маска та деякі країни Європи.

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун розповів, як Росія може заглушити інтернет Starlink в Україні. Для цього окупантам потрібно буде збити супутники крилатими ракетами або використовувати військові "глушилки".