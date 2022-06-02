Херсонську та Запорізьку області під'єднали до російських операторів зв'язку: що відомо

Ворог налагоджує свій мобільний зв'язок у Херсоні, Мелітополі, Бердянську та інших населених пунктах, доки українські оператори не можуть дістатися свого обладнання.

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Російські війська відключили українські мережі в частині Запорізької та Херсонської області, а тепер намагаються запровадити там мережі своїх операторів. Фокус зібрав інформацію про те, чи є мобільний зв'язок на окупованих територіях чи в інтернеті.

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Який зв'язок у Запорізькій області

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі національного телемарафону заявив, що 31 травня 2022 року окупанти повністю відключили зв'язок у трьох районах: Мелітопольському, Бердянському та Василівському. Попри ці обставини, українська влада знаходить способи спілкуватися з місцевими жителями. Комунікаційні мережі в цих районах розподілені по-різному, наприклад, в одному місті популярніші послуги "Укртелекому", а в іншому — "Київстару".

"Очевидно, що окупанти намагаються всюди поширити свої мережі. Ситуація нестандартна, нецентралізована, тому на кожній території свої особливості. Наскільки ми бачимо, вони з усіх питань працюють через Крим чи через так звані "ЛНР/ДНР", відповідно, ми не бачимо якихось російських публічних операторів. Подивимося з часом, але найімовірніше вони робитимуть щось гібридне, "сірих" операторів, яких неможливо підвести під санкції", — прокоментував Олександр Старух.

Як повідомляє Запорізька ОВА, росіяни звинувачують Україну у відключенні мобільного зв'язку на тимчасово окупованих ними територіях. Насправді ж проблеми виникають через аварії, відключення електропостачання або інші технічні неполадки.

Як заявив мер Мелітополя Іван Федоров, російські війська відключили зв'язок у районі з трьох причин:

щоб завадити спецслужбам України відстежувати активне переміщення військової техніки РФ;

для інформаційної ізоляції українців;

через вибух, який призвів до поранення представників окупаційної влади.

2 червня мешканці селища Веселе Мелітопольського району повідомили журналісту Фокусу, який зв'язок в окупації. Останні два дні вони не мали зв'язку, однак у четвер з'явилася мережа оператора Vodafone, на яку вдалося перейти з "Київстару" в межах національного роумінгу. З'єднання слабке, але іноді вдається надіслати SMS і навіть зателефонувати.

Який зв'язок у Херсоні та області

Херсонська обласна військова адміністрація прозвітувала про ситуацію в регіоні за інформацією місцевих органів влади. Згідно з повідомленнями, на окупованих Росією територіях 2 червня повністю відсутній мобільний зв'язок та частково інтернет. У нещодавно звільнених Кочубеївській та Нововоронцовській громадах мобільний зв'язок частково відновлений.

"Зв'язок з більшістю громад встановити не вдається. Окупанти вживають заходів, щоб позбавити громадян України доступу до правдивої інформації. Вони намагаються під'єднати інтернет та мобільний зв'язок через російських провайдерів та операторів. Тепер на території міста Херсон інтернет працює через провайдерів у РФ. Доступ до частини українських інтернет-джерел можливий лише через сервіси VPN", — наголосила адміністрація.

Зазначається, що в деяких районах та населених пунктах внаслідок сильних обстрілів пошкоджено комунікації, зокрема обладнання для мобільного зв'язку та інтернету. Волонтери та благодійні організації за можливості намагаються ремонтувати пошкоджені мережі.

У вівторок Херсонська ОВА заявила, що окупанти спеціально глушать зв'язок у регіоні, щоб поширювати SIM-карти російських операторів та збирати паспортні дані абонентів. Адміністрація закликала не передавати загарбникам конфіденційну інформацію та пообіцяла відновлення покриття українських операторів та провайдерів у майбутньому. Поки через бойові дії незрозуміло, коли буде зв'язок у Херсоні та інших населених пунктах регіону.

У Держспецзв'язку підтвердили, що окупанти відключили обладнання українських операторів від електроживлення. Наразі базові станції в Херсонській області знаходяться під повним контролем супротивника, а без фізичного доступу фахівці не зможуть усунути неполадки.

"На жаль, на російських мережах стоїть обладнання, яке фільтрує трафік, і вони можуть знімати інформацію, яку ви передаєте, якщо ви не використовуєте безпечні програми та VPN. Питання з дешифруванням, але відповідно до їхнього законодавства провайдери повинні надавати персональну інформацію про своїх користувачів їхнім спецслужбам", — прокоментував керівник Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі телемарафону.

Продаж російських SIM-карт

Ще 26 травня, за чотири дні до відключення, в Херсонській та Запорізькій областях почали продавати SIM-картки із російськими номерами. Джерела в Мелітополі розповіли, що у продажу доступний єдиний тарифний план "На зв'язку", але назва оператора не вказувався. Стартовий пакет є шматком пластику з "сімкою", на якій вказаний номер телефону з кодом "+7", PIN і PUK-коди, а також штрихкод. Мережа оператора на телефоні зображена кодом 25096. Фокус з'ясував, що тарифний план з такою назвою має кримський оператор Win mobile. Цю інформацію підтвердив заступник глави окупаційної "адміністрації" Кирило Стремоусов у коментарі агентству "РіА Новини". Він розповів, що абоненти можуть дзвонити з Херсонської області в будь-які регіони РФ. Водночас російське видання "Ведомости", посилаючись на колишнього регіонального чиновника, повідомило, що під брендом Win Mobile надає свої послуги кримський мобільний оператор "K-телеком".

Згідно із заявою прессекретаря проросійської влади Сергія Мороза "ТАРС", тариф передбачає дзвінки на російських та українських операторів, 10 ГБ інтернет-трафіку та безплатне користування всіма месенджерами.

Після відключення зв'язку в Херсоні та Мелітополі вишикувалися багатотисячні черги за російськими SIM-картами. Як з'ясував Фокус, картки продавали по п'ять штук на руки, спочатку по 75 грн, потім по 100-200 грн. Джерела повідомляють, що в Херсоні "сімки" продавали лише після підписання документа про підтримку російського режиму, в Мелітополі такого поки немає. Є інформація, що спекулянти купують SIM-картки на різні паспорти, а потім перепродують їх по 1000 грн.

Місцеві жителі скаржаться на неможливість зв'язатися з номерами українських операторів та низьку швидкість мобільного інтернету. Наприклад, у Мелітополі зловити сигнал для використання месенджерів людям вдається лише на вулиці та ближче до центру міста.

Що говорять оператори про зв'язок у Херсонській та Запорізькій областях

Фокус надіслав запит мобільним операторам України: Vodafone, "Київстар", lifecell і поцікавився, як справи з їхнім покриттям на тимчасово окупованих територіями РФ.

Як розповіли у Vodafone, низка базових станцій не працює через відсутність електропостачання або пошкодження оптоволоконних кабелів. Через окупацію співробітники компанії поки не можуть дістатися обладнання та відновити його роботу.

У "Київстар" підтвердили, що в деяких населених пунктах Запорізької та Херсонської області окупанти відключили станції українських операторів від електрики, зокрема в Херсоні, Мелітополі та Бердянську. В компанії запевняють, що особисті дані абонентів надійно захищені.

У lifecell нам повідомили, що на Херсонщині працюють лише кілька базових станцій оператора, які знаходяться на підконтрольній Україні території, у Запорізькій — близько 60% станцій. У зв'язку із цим у деяких населених пунктах покриття повністю відсутнє.

Як користуватися мобільним зв'язком на окупованих територіях

Автоматично під'єднатися до інтернету за допомогою SIM-карти російського оператора не вдасться — потрібно вводити налаштування підключення вручну. Чи працює український зв'язок у Мелітополі, поки неясно. Під час спроби зателефонувати на номер українського оператора скидаються налаштування.

Підключення на Android:

Налаштування

Мережа та інтернет

Сім-карти

Точка доступу Натиснути на + (додати)

Точка доступу

Назва: internet

APN: internet

Тип аутентифікації: PAP чи CHAP

Тип APN: default

Канал: LTE, EDGE, GPRS

Підключення до iOS:

Налаштування

Точка доступу

APN: internet

Ім'я користувача: internet

Пароль: internet

Як вже писали вище, поки інтернет і мобільний зв'язок на тимчасово окупованих територіях забезпечує російська влада, вона може отримувати доступ до даних користувачів віддалено або шукати компромат, вилучаючи пристрої. Українські держструктури рекомендують використовувати VPN-сервіси, які дозволяють змінити IP-адресу та обходити блокування сайтів, вони також сприяють анонімності. Крім того, рекомендовано використовувати зашифрований месенджер Signal.

"Єдина рекомендація, яку можна дати людям, які опинилися в такій ситуації — прибрати з ПК та смартфонів все, що може стати доказом в очах окупантів", — порадив телеком-експерт Роман Хіміч у коментарі Фокусу.

Раніше писали, що російські війська використовують незахищений зв'язок під час війни в Україні. В армії США з'ясували, що окупанти спілкуються звичайними мобільними телефонами, коли спеціальні канали не працюють.