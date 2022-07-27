"Удары были филигранными": ВСУ подтвердили обстрел Антоновского моста (видео)

По словам представителя ОК "Юг" Натальи Гуменюк, работа украинских артиллеристов в первую очередь направлена на деморализацию противника.

Вооруженные силы Украины нанесли точечные удары по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне вечером 26 июля. Информацию об обстреле стратегического объекта подтвердила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранными", – подчеркнула она.

По словам представителя ОК "Юг", ВСУ не стремятся разрушить инфраструктурные объекты на оккупированных территориях, но "разрушают планы врага".

"Мы ценим все, что находится в Украине, даже когда что-то находится под оккупантами. Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага", – отметила Гуменюк.

Именно поэтому работа украинской артиллерии настолько деликатная и ювелирная, что в первую очередь направлена на деморализацию российских войск.

Как заявила Гуменюк, украинские войска стараются держать под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для врага.

Руководитель пресс-службы намекнула, что хорошие новости из Херсонской области будут поступать и в дальнейшем.

"У нас все идет вперед. Мы двигаемся по тем стратегическим направлениям, которые себе обозначили. И никому нас не остановить, даже врагу", – добавила она.

Напомним, вечером 26 июля ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту, который ВС РФ используют для снабжения своей армии. Местные жители сказали, что от переправы почти ничего не осталось. В РФ угрожают "отомстить".

После ударов ВСУ херсонские коллаборанты закрыли Антоновский мост для движения. В оккупационной администрации утверждают, что мост не разрушен, но в "нем добавились дыры". Возле объекта образовались пробки из машин, а у въезда стоит пост с российскими военными.