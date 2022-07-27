Третьего предупреждения может не быть: Подоляк об ударах ВСУ по Антоновскому мосту

Советник главы ОП посоветовал российским войскам учиться вплавь пересекать Днепр или покинуть Херсон, пока есть такая возможность.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал удар ВСУ по Антоновскому мосту в ночь с 26 на 27 июля. Об этом он написал в Твиттере.

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По словам Подоляка, можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российского ПВО, которое "перехватывает" украинские ракеты, однако от реальности не уйти.

"Оккупантам следует учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", — подчеркнул Подоляк.

Удары HIMARS советник ОП назвал "редкой птицей", которая вылетает из середины Днепра.

Добавим, ночью 26 июля украинские военные нанесли еще один удар по Антоновскому мосту. В результате повреждений движение по нему перекрыли оккупанты. Сперва росСМИ утверждали, что ПВО якобы перехватило все ракеты, но позднее стало ясно, что это не так. Антоновский мост — это важная артерия для снабжения войск РФ. Также в сети опубликовали видео с моста с последствиями ударов.

Напомним, в ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту, заявив, что обстрел был филигранным. Из-за обстрела коллаборанты закрыли мост для движения после ракетного удара по нему.