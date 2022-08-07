"Ничего своего не отдадим". Зеленский прокомментировал псевдореферендумы на юго-востоке

Украина продолжает отстаивать все свои территории, а пособники оккупантов, которые будут помогать нелегитимным "референдумам", обязательно понесут наказание, заявил президент.

Псевдореферендумы о присоединении Херсонкой и Запорожской областей к РФ не имеют никакой юридической силы, а все причастные к ним понесут наказание. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 7 августа в своем вечернем обращении к украинцам.

[ + – ] Обращение Владимира Зеленского к гражданам Украины

Зеленский отреагировал на то, что еженедельно в СМИ появляется все больше сообщений о подготовке оккупантов к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства.

"Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", — сказал президент.

По словам Владимира Зеленского, позиция украинского государства остается такой, какой была и раньше.

"Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по этим псевдореферендумам, то для себя закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент", — подчеркнул глава государства.

Зеленский так же добавил, что ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров.

"Ежедневно и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы", — заверил президент Украины.

Напомним, ранее РФ провела опрос о псевдореферендуме в оккупированных областях Украины. По информации журналистов, на занятых Россией территориях Херсонской и Запорожской областей лишь 30% украинских граждан высказались за присоединение к стране-агрессору. Для Кремля таких цифр недостаточно.

Кроме того, в Совфеде РФ анонсировали присоединение оккупированных регионов на осень. Российский сенатор Клишас назвал "интеграцию новых территорий в правовое пространство РФ" важнейшей задачей грядущей сессии Госдумы.