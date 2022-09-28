Якщо доведуть, що "Північні потоки" підірвала РФ, НАТО може застосувати 5 статтю, — Клімкін

На думку дипломата, ми можемо спостерігати початок геополітичної м'ясорубки, яка змінить світ. За допомогою диверсій Кремль може спробувати відвернути увагу від фейкових референдумів в окупованих частинах України.

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Український дипломат Павло Клімкін заявив, що, якщо з'являться докази того, що за ймовірною диверсією на газопроводах "Північний потік" стоїть Кремль, керівництво НАТО, можливо, визнає подію актом агресії. І це спричинить застосування 5 статті Договору про колективну безпеку. Про це колишній глава МЗС України написав на своїй сторінці у Facebook.

"Кому це було б вигідно? — ставив риторичне питання дипломат і запропонував свою відповідь. — Тільки Росії — щоб не дозволити Європі пройти зиму без складнощів".

Щобільше, так, на думку Клімкіна, Кремль намагається відвернути увагу на зниження градусів негативної реакції після фейкових референдумів в окупованих територіях України.

"Можливо, ми стоїмо перед вирвою геополітичної м'ясорубки, яка змінить світ", — припустив Клімкін.

Що сталося з "Північними потоками"?

За даними сейсмологів з Уппсальського університету, трьом витокам на газопроводах, що проходять дном Балтійського моря, передували потужні вибухи, сила яких еквівалентна 100 кг динаміту. Військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що для руйнувань подібної сили знадобилася задіяти підводний човен. За його словами, подію потрібно розцінювати не як звичайний теракт, а як диверсію, до якої має відношення держава. А подібне лише на користь Росії.

За його словами, у приватних розмовах усі впевнені в тому, що це підступи Кремля. Звідси експерт зробив висновок, що війна в Україні переходить на Балтику, і відкривається новий фронт.

Раніше Фокус розбирався в тому, навіщо Путін розмахує ядерною палицею. Американський генерал Джек Кін вважає, що Путін хоче змусити страждати населення Європи і тим самим зламати волю керівництва Євросоюзу та зменшити підтримку України.