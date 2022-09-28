"Все равно прогнутся": эксперт рассказал, зачем Путин размахивает ядерной дубинкой

По словам американского генерала Джека Кина, вынуждая страдать население Европы, Путин пытается сломить волю руководства ЕС и ограничить поддержку Украины. Это часть стратегии.

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Президент РФ Владимир Путин пытается оказывать давление на Евросоюз в преддверии зимы и отключить европейские страны от энергоснабжения. Об этом заявил американский генерал Джек Кин, передает Fox News.

Вынуждая страдать население Европы, Путин пытается сломить волю руководства ЕС, с тем чтобы ограничить поддержку Украины, заявил эксперт.

"По этой же причине он размахивает ядерной дубинкой — чтобы уменьшить поддержку украинцам в виде поставок оружия, боеприпасов, а также экономической поддержки и контроля за соблюдением санкций", — объяснил Кин, добавив, что Путин рассчитывает, что когда-нибудь европейцы прогнутся и корыстные интересы окажется в приоритете, как это было раньше.

"Он рассчитывает на это — это часть его стратегии", — сказал генерал.

Восточную Европу составляют по преимуществу постсоветские страны и страны социалистического блока.

"Они жили в таком коммунистическом режиме и считают, что на определенном этапе Путин может угрожать им. В особенности, странам Балтии и Польше", — напомнил генерал.

Джек Кин рассказал, что один из сотрудников Агентства национальной безопасности, выходец из Польши, который рассказал, почему вооруженные силы страны идут на риски, связанные с поставками оружия в Украину.

"Польша передает Украине танки и прочие вооружения, истощая свои оперативные резервы, потому что есть возможность нанести российской армии военное поражение в Украине. Если украинцы с помощью Польши смогут победить российскую армию, нам не придется воевать с ними в дальнейшем", — сказал Кин, отметив, что считает такую позицию правильным ответом на вопросы, связанные с военной поддержкой Украины.

Напомним, что военные исследователи рассказали, как изменится российское вторжение после "референдумов".

Ранее Фокус сообщал, что сейсмологи из Швеции зафиксировали взрывы в районе "Северного потока", которые вряд ли были связаны с военными учениями или неполадками системы.