"Все одно прогнуться": експерт розповів, навіщо Путін розмахує ядерним кийком

За словами американського генерала Джека Кіна, змушуючи страждати населення Європи, Путін намагається зламати волю керівництва ЄС та обмежити підтримку України. Це частина стратегії.

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Президент РФ Володимир Путін намагається чинити тиск на Євросоюз напередодні зими та відключити європейські країни від енергопостачання. Про це заявив американський генерал Джек Кін, повідомляє Fox News.

Вимушуючи страждати населення Європи, Путін намагається зламати волю керівництва ЄС для того, щоб обмежити підтримку України, заявив експерт.

"З цієї ж причини він розмахує ядерним кийком — щоб зменшити підтримку українцям у вигляді постачання зброї, боєприпасів, а також економічної підтримки та контролю за дотриманням санкцій", — пояснив Кін, додавши, що Путін розраховує, що колись європейці прогнуться і корисливі інтереси опиняться у пріоритеті, як це було раніше.

"Він розраховує на це — це частина його стратегії", — сказав генерал.

Східну Європу складають переважно пострадянські країни та країни соціалістичного блоку.

"Вони жили в такому комуністичному режимі та вважають, що на певному етапі Путін може погрожувати їм. Особливо країнам Балтії та Польщі", — нагадав генерал.

Джек Кін розповів, що один зі співробітників Агентства національної безпеки, виходець з Польщі, який розповів, чому збройні сили країни йдуть на ризики, пов'язані з постачанням зброї в Україну.

"Польща передає Україні танки й інше озброєння, виснажуючи свої оперативні резерви, тому що є можливість завдати російській армії військової поразки в Україні. Якщо українці за допомогою Польщі зможуть перемогти російську армію, нам не доведеться воювати з ними надалі", — сказав Кін, зазначивши, що вважає таку позицію правильною відповіддю на питання, пов'язані з військовою підтримкою України.

Нагадаємо, що військові дослідники розповіли, як зміниться російське вторгнення після "референдумів".

Раніше Фокус повідомляв, що сейсмологи зі Швеції зафіксували вибухи в районі "Північного потоку", які навряд чи були пов'язані з військовими навчаннями чи неполадками системи.