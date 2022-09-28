Если докажут, что "Северные потоки" взорвала РФ, НАТО может применить 5 статью, — Климкин

По мнению дипломата, мы может наблюдать начало геополитической мясорубки, которая изменит мир. С помощью диверсий Кремль может попытаться отвлечь внимание от фейковых референдумов в оккупированных частях Украины.

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Украинский дипломат Павел Климкин заявил, что, если появятся доказательства того, что за предполагаемой диверсией на газопроводах "Северный поток" стоит Кремль, руководство НАТО, возможно, сочтет произошедшее актом агрессии. И это повлечет за собой применение 5 статьи Договора о коллективной безопасности. Об этом бывший глава МИД Украины написал на своей странице в Facebook.

"Кому это было бы выгодно? — задался риторическим вопросом дипломат и предложил своей ответ. — Только России — чтобы не позволить Европе пройти зиму без сложностей".

Более того, так, по мнению Климкина, Кремль пытается отвлечь внимание с снизить градус негативной реакции после фейковых референдумов в оккупированных территориях Украины.

"Возможно, мы стоим перед воронкой геополитической мясорубки, которая изменит мир", — допустил Климкин.

Что произошло с "Северными потоками"?

По данным сейсмологов из Уппсальского университета, трем утечкам на газопроводах, которые проходят по дну Балтийского моря, предшествовали мощные взрывы, сила которых эквивалентна 100 кг динамита. Военный аналитик Майкл Кларк заявил, что для разрушений подобной силы понадобилась бы задействовать подводную лодку. По его словам, произошедшее нужно расценивать не как обычный теракт, а как диверсию, к которой имеет отношение государство. А подобное только в интересах России.

По его словам, в частных разговорах все уверены в том, что это происки Кремля. Отсюда эксперт сделал вывод о том, что война в Украине переходит на Балтику, и открывается новый фронт.

Ранее Фокус разбирался в том, зачем Путин размахивает ядерной дубинкой. Американский генерал Джек Кин считает, что Путин хочет заставить страдать население Европы и тем самым сломить волю руководства Евросоюза и уменьшить поддержку Украины.