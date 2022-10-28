Дорого обслуговувати: Пентагон зніме з озброєння найпотужнішу термоядерну бомбу (відео)

Гравітаційний снаряд має обмежений потенціал, кажуть американські військові. Потужність бомби — 1,2 мегатонни, вона у 80 разів потужніша за ту, яку Штати скинули на Хіросіму.

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Пентагон зніме з експлуатації найпотужнішу бомбу — термоядерний гравітаційний снаряд B83-1. Про це йдеться у стратегії національної оборони США, опублікованій на сайті американського Міноборони.

Бомбу знімуть з експлуатації через її обмежений потенціал та збільшення витрат на її обслуговування. Пентагон працюватиме над створенням нового засобу для ураження цілей на великій глибині, зазначили військові.

"У короткостроковій перспективі ми використовуватимемо інші наявні засоби, щоб створювати загрозу для укріплених і сильно заглиблених цілей", — йдеться у стратегії.

[ + – ] Термоядерна бомба B83-1 надійшла на озброєння у 1983 році

США мають намір зупинити програму виробництва ядерної крилатої ракети морського базування, заявив Пентагон.

Газета The Washingtom Post пише, що йдеться про крилату ракету підводного базування SLCM-N ("N" означає "ядерна"). Її створення схвалили за президентства Дональда Трампа. Ця ракета вважається тактичною ядерною зброєю.

Бомба B83-1 у 80 разів потужніша за снаряд, скинутий на Хіросіму.

B83-1 — це термоядерна бомба змінної потужності, розроблена США наприкінці 1970-х років і надійшла на озброєння у 1983 році. Її вага — 1100 кілограмів, а максимальна потужність — 1,2 мегатонни. Бомба приблизно в 80 разів потужніша за ту, яку Штати скинули на Хіросіму в серпні 1945 року.

[ + – ] Носіями бомби B-83-1 були стратегічні бомбардувальники

Снарядом B83 знищують підземні бункери — він заглиблюється у ґрунт на 30 метрів і після цього вибухає. США хотіли ще 6 років тому зняти з озброєння термоядерну бомбу B83-1.

Атомну бомбу мегатонного класу B-83 розробили у Ліверморській національній лабораторії Міністерства енергетики США у 70-х роках 20 століття. Снаряд прийняли на озброєння у 1983 році. Її носіями B-83 були стратегічні бомбардувальники B-1B, B-2, B-52H та винищувачі F-15E, F-16 та F/A-18A.

Нагадаємо, що Штати прискорюють плани щодо відправлення до Європи модернізованих версій ядерних бомб B61-12. Це рішення ухвалили через ядерні погрози Москви.

Росіяни нещодавно провели навчання щодо заподіяння масованих ядерних ударів у відповідь на ядерний удар противника. ЗС РФ запустили міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс" та балістичну ракету "Синева".

Українське командування ставиться до погроз президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю насторожено і закликає Захід потурбуватися.